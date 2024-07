Podnebne spremembe že vplivajo na odločitve turistov

V nadaljevanju preberite še:

V vročinskem valu, ki termometre marsikje dviga proti 40 stopinjam, se je tudi morje na slovenski obali ter ponekod na Hrvaškem segrelo na približno 30 stopinj, kar pomeni, da ne omogoča več prave osvežitve in da gostom ostaja le še hlajenje v senci ali pod klimatskimi napravami. V Atenah so morali že sredi junija letos zaradi vročine sredi dneva začasno zapreti Akropolo, kjer so obiskovalci lani zaradi vročine padali celo v nezavest. Zaradi neurij, poplav in hudourniških nanosov je bil turistični kraj Cogne v Dolini Aoste pred kratkim odrezan od sveta. Turistična panoga je tako vse bolj podvržena vremenskim vplivom, zato smo pogledali, kako to vpliva na turistične tokove in povpraševanje dopustnikov.