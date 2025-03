Glasbeni bienale Zagreb - najpomembnejši festival sodobne glasbe

S tematskim podnaslovom Propadla razmerja letošnji festival raziskuje najnovejše glasbene tokove, od sodobnih in eksperimentalnih form do interdisciplinarnih sodelovanj na področjih vizualnih umetnosti, elektronike in gledališča. Pod umetniškim vodstvom skladateljev Tomislava Oliverja, Ivana Skenderja in Davorja Vinczeja MBZ 33 ponuja bogat program, ki odraža globalne procese povezovanja in prekinitev, s posebnim poudarkom na umetniških interpretacijah propadlih razmerij.

Festival bo letos združil več kot 230 izvajalcev iz več kot 30 držav na približno 20 zagrebških kulturnih prizoriščih. Predstavljenih bo več kot 20 programov, med njimi 28 praizvedb novih skladb, vključno z deli hrvaških in mednarodnih skladateljev. Program bo vključeval številna sodelovanja s priznanimi ustanovami, kot so Hrvaško narodno gledališče, Hrvaška radiotelevizija in MSU Zagreb, neodvisne kulturne organizacije, kot so ZEZ, KONTEJNER, MaMa, Močvara in Peti kupe, pa bodo omogočile poznovečerne underground in klubske nastope.

FOTO: MBZ

Navdih iz zagrebškega Muzeja propadlih razmerij je umetniškim direktorjem zagotovil okvir za temo letošnje izdaje:

»Kar nas v sodobni glasbi danes najbolj navdušuje, je neverjetna raznolikost in ustvarjalna energija, ki jo vidimo po vsem svetu. Novi umetniški trendi in inovacije so pogosto tako domiselni in nekonvencionalni, da jih je nemogoče zajeti v enem festivalu. A prav v tem leži čar ustvarjanja programa – izbiramo tisto, kar rezonira z določeno temo ali idejo, kar so v našem primeru propadla razmerja. Ta tema odraža globalne procese izolacije in protekcionizma, ki so v zadnjih letih vse bolj prisotni, hkrati pa nas opominja na pomen povezovanja – skupaj smo vedno močnejši. Cilj bienala ni le predstavitev aktualnih trendov, temveč tudi odpiranje novih poti komunikacije, spodbujanje sodelovanja med umetniki in navdihovanje občinstva, da skozi glasbo razmišljajo o svetu na drugačen način.«

Več informacij tudi na www.mbz.hr

