In veseli december je spet tu

Praznično dogajanje v Ljubljani se je začelo s tradicionalnim prižigom luči in odprtjem prazničnega sejma. Letošnja novoletna okrasitev ima naslov Oni smo mi in poziva k medsebojnemu spoštovanju. Tudi druga mesta po Sloveniji si nadevajo praznično podobo.

Delavci javne razsvetljave so v Ljubljani že oktobra začeli nameščati praznične luči, na Prešernovem trgu pa danes že stoji 20 metrov visoka in štiri in pol tone težka smreka, ki jo krasi deset kilometrov lučk. Tudi letos je avtor novoletne okrasitve Urban Modic s sodelavci. Po mestu je izobešenih več kot 50 kilometrov svetlobnih skulptur, girland in približno 900 različnih svetlobnih teles. Občina za okrasitev glavnega mesta vsako leto nameni približno enak znesek, okoli 220 tisoč evrov.

S prižigom lučk se je začel tudi znameniti božično-novoletni sejem, s katerim bo občina zaslužila približno 388 tisoč evrov. FOTO: Blaž Samec

V praznični prestolnici je deset smrek, 89 zelenih dreves in jaslice iz slame. Tradicionalni del decembrskega programa tudi letos vključuje Miklavžev sprevod, Čarobni gozd z otroškimi ustvarjalnimi delavnicami, božični koncert pred mestno hišo, sprevode dedka Mraza in Ledene kraljice, nastope lajnarjev in predstave uličnih gledališč. Glasbeni program bo tradicionalno na več lokacijah, in sicer na Kongresnem, Pogačarjevem, Mestnem in Novem trgu ter na Trgu francoske revolucije, in bo trajal vse do novega leta.

Slovesna osvetlitev Medtem ko v Mariboru in Ljubljani praznične lučke že gorijo, jih bodo jutri prižgali v Kopru in Celju, v nedeljo v Kranju in 5. decembra še v Novem mestu in Murski Soboti.

S prižigom lučk se je začel tudi znameniti božično-novoletni sejem, s katerim bo občina zaslužila približno 388 tisoč evrov. Tudi letos bo ob prehodu v novo leto nebo nad Ljubljanskim gradom razsvetlil petminutni ognjemet, ki pa bo ekološki, zanj bodo plačali 6500 evrov.

Morje zimskih doživetij

Medtem ko največja mesta te dni prižigajo lučke, v največji turistični jami v Evropi te že gorijo na praznično okrašeni jelki v koncertni dvorani. Tako oznanjajo začetek prazničnega časa in napovedujejo že 33. žive jaslice v Postojnski jami. Družinski spektakel se vsako leto dogaja vzdolž pet kilometrov dolge turistične poti po jami, na sporedu je med 25. in 30. decembrom.

V Mariboru so na Glavnem trgu znova postavili panoramsko kolo, tam je tudi božična tržnica s stojnicami s kulinarično ponudbo in darilnim programom. FOTO: Andrej Petelinšek/Večer

V Mariboru so na Glavnem trgu znova postavili panoramsko kolo, tam je tudi božična tržnica s stojnicami s kulinarično ponudbo in darilnim programom, prav tako bodo poskrbeli za otroško animacijo in ob koncih tedna za glasbene koncerte. Na Trgu Leona Štuklja bodo hišice z gostinsko ponudbo, v drugi polovici meseca bo tudi prizorišče koncertov, v Vetrinjskem dvoru bo festival Vilinsko mesto, mariborska zveza prijateljev mladine pa bo poskrbela za prihod dedka Mraza.

V Portorožu in Piranu se jezačela prireditev Morje zimskih doživetij, saj so prižgali praznične luči, dočakali obisk prvega dobrega moža in uživali v koncertih. Zaživel je tudi božično-novoletni sejem v Portorožu, v skladišču soli Grando pa so odprli drsališče, ki bo po navedbah občinskih oblasti največje pokrito drsališče te vrste na slovenski obali. Novo leto bodo pričakali z ognjemetom in tradicionalnim skokom v morje na portoroški plaži.

Izola se bo tudi letos spremenila v Ledeni otok s praznično osvetljavo, drsališčem in prireditvami za različne generacije. V ogrevanem in okrašenem prireditvenem šotoru v središču Ankarana se bo do konca leta zvrstilo več kot 20 glasbenih in plesnih dogodkov ter predstav.