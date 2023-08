Izvrstna zdravnica, ki ima rada težke izzive

Ta teden je ameriški Nacionalni inštitut za zdravje naznanil, kdo bo jeseni zamenjal dr. Anthonyja Faucija na mestu direktorja ameriškega Nacionalnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni. To bo dr. Jeanne Marrazzo, strokovnjakinja za HIV, ki prihaja z Univerze Alabama v Birminghamu.

Fauci je bil skoraj 40 let vodja inštituta in v tej vlogi je bil hkrati ljubljen in kritiziran, posebej v času epidemije covida-19. Decembra se je upokojil, funkcijo pa je opravljal od leta 1984. Marrazzijeva bo tako funkcijo prevzela neposredno od dr. Hugha Auchinclossa mlajšega, ki je bil od decembra vršilec dolžnosti direktorja.

Jeanne Marrazzo je zdravnica in epidemiologinja z diplomo s Harvarda, tudi ona je na vrhuncu pandemije pogosto gostovala v televizijskih studijih kot strokovnjakinja. Prevzela bo veliko delo - vodenje inštituta z letnim proračunom v višini 6,3 milijarde dolarjev. Dr. Carlos del Rio, profesor na Univerzi Emory in predsednik ameriškega društva za nalezljive bolezni, pravi, da imata Fauci in Marrazzijeva precej skupnega. »Oba sta italijanskega porekla, oba sta zdravnika za HIV in oba sta odlična govorca,« je povedal del Rio, ki ga povzema javna radijska postaja NPR.

Znanost, integriteta in poštenost

Jeanne Marrazzo je, preden je sprejela trenutno službo – vodenje oddelka za nalezljive bolezni na Univerzi Alabama v Birminghamu, bila dolga leta profesorica na Univerzi v Washingtonu. Najbolj znana je po svojem delu pri preprečevanju spolno prenosljivih okužb, vključno z virusom HIV. Od leta 2009 do 2011 je vodila obsežno študijo v Afriki, ki je preizkušala zdravila za preprečevanje okužbe z virusom HIV.

Prijatelji in sodelavci jo opisujejo kot strokovnjakinjo z veliko strokovnega znanja, ki ni omejeno le na eno samo področje. Poleg spolno prenosljivih okužb se je veliko ukvarjala tudi z okužbami, ki jih povzročajo anaerobne bakterije. Znana je kot izvrstna zdravnica, znana je tudi kot izvrstna učiteljica. Fauci je za CNN povedal, da je z izbiro naslednika pravzaprav zadovoljen, če pa bi ga nova direktorica vprašala za nasvet, bi ji rekel, naj se drži znanosti. »Njene odločitve bodo napadali, vendar mora narediti vse, kar lahko, da bodo njeno vodilo znanost, integriteta in poštenost. Potem bo vse v redu,« je rekel, a pri tem poudaril, da pot naprej zagotovo ne bo lahka. Zaradi številnih nastajajočih bolezni, visoke stopnje napredne tehnologije in razdiralnega političnega okolja.

A kot je še dodal Carlos del Rio, ki se z Marrazzijevo redno srečuje: Ona ima rada težke izzive.