Razveljavitev zaradi neuporabe? Lastnike Bondovih pravic čaka boj zanje

V nadaljevanju preberite:

O vsem znanih filmskih besedah »Bond, James Bond« je težko verjeti, da ne bi imele ustrezne zaščite na področju intelektualne lastnine, a morda ni tako. Lastniki pravic za najslavnejšega filmskega vohuna bodo morali dokazati, da so te še aktualne.

Spodbija jih namreč avstrijski podjetnik, ki gradi večmilijardno luksuzno letovišče v Dubaju. Spodbija tudi več drugih zaščitenih različic imena najslavnejšega vohuna. Po britanski in evropski zakonodaji je namreč mogoče vložiti zahtevek za odvzem lastništva imena, če je ime zaščiteno kot blagovna znamka za določeno blago in storitve, lastnik pa ga na teh področjih komercialno ne izkorišča vsaj pet let, navaja Guardian.

Ameriški Danjaq, na katerega so registrirane blagovne znamke Jamesa Bonda, se bo moral tako vključiti v postopek pred uradom za blagovne znamke in dokazati, da je v tem obdobju uporabljal ime James Bond na izpodbijanih področjih.