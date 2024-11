Janša po uniformah ponuja še dela neznanega slikarja in znane slikarke

Spletna dražba, s katero bi Janez Janša rad nabral 30.260 evrov za poravnavo pravdnih stroškov tožilki in sodnikom v zadevi Patria, še poteka. Na portalu edražbe.si so se že zvrstile njegove nekdanje uniforme, med katerimi je cenovno najvišje segla tista z abstraktnimi maskirnimi barvnimi lisami, zdaj večnemu prvaku SDS ostaja še licitiranje predmetov z drugačnimi nanosi barv: likovna dela.

Janša je, kot je pisala STA, za oblačila pred koncem dražbe zbral 5500 evrov. Izklicna cena najdražje, t. i. bojne uniforme z maskirnimi lisami iz časa desetdnevne vojne za osamosvojitev Slovenije, je bila 2500 evrov, nekaj pred koncem dražbe pa je bila zadnja ponujena vsota zanjo 2900 evrov. Pri ostalih dveh, zimski častniški bundi in letni častniški bluzi, sta bili najboljši ponudbi 1600 in 1000 evrov.

Da bi zbral denar za plačilo sodnih stroškov »krivosodnim«, kar mu je naložilo Višje sodišče v Mariboru, se je Janša poleg prodaje svoje nove knjige z naslovom Budnica odločil še za spletno nabirko s prodajo večih predmetov, tudi likovnih.

Danes se v kategoriji »slike, okvirji, gobelini« izteka licitiranje treh akvarelov s podpisom Sieberer, ob tem so na njih še letnice nastanka 98 ali 99. Izklicne cene so znašale 400 ali 450 evrov. Motivi so tradicionalno domačijski, kaže, da je interesentom najljubši akvarel s kozolci pod slovenskimi vršaci, za katerega je bilo že dopoldne, to je slabih deset ur pred iztekom dražbe, ponujenih 1000 evrov. Drugi akvarel, Ob Krki, je zaenkrat pritegnil toliko pozornosti, da je pokrita izklicna cena 450 evrov, tretji, naslovljen Otožnost, pa je zaenkrat pri 500 evrih. Prinaša motiv cerkve v snežnem metežu.

O likovnem ustvarjalcu Siebererju na internetu zlepa ne izveš ničesar. Google razkrije vsaj to, da sta bila na Bolhi v preteklosti v ponudbi dva njegova akvarela, in sicer po več kot desetkrat nižji ceni od tokratnih izklicnih: le za 35 in 10 evrov. V eni izmed skupin na facebooku pa je skušal lastnik eno od del prodati za 70. Seveda ne vemo, če so bila ta dela tudi prodana. Sleherna ustvarjalnost je dragocena, a nemara je finančna vrednost teh akvarelov bolj ali manj le simbolična.

FOTO: edražbe.si

V sredo bo potekala še dražba zbirke osmih akvarelov tega ustvarjalca z naslovom Strašila in letni časi, izklicna cena znaša kar 4000 evrov, enako izklicno ceno pa ima tudi slika uveljavljene slikarke Jane Vizjak z naslovom Pensée a Marat. Gre za sliko galerijskega formata iz leta 1988, ki na hrbtu nosi zapis »Posvečeno Janez-u Janša v času procesa na Roški – Kadija sudi – kadija tuži«. Kakšno je ozadje? Kot se danes spominja slikarka, je v času obsodbe četverice JBTZ na steno ob svojih nastajajočih slikah z ogljem napisala to geslo, kar je fotografsko tudi dokumentiral in objavil fotograf Tihomir Pinter.

»Krivično zaprta četverica in njihov boj za državo Slovenijo, ki je bila zelo ogrožena, so me opomnili na sliko francoskega slikarja Jacquesa-Louisa Davida, ki je naslikal pretresljivo in izjemno delo Maratova smrt. Ker sem želela ohraniti tudi osebni zapis svojega slikarstva, sem podobo Marata iz Davidove slike zrcalno obrnila in naslikala samo bistveni del – sklonjeno glavo ob robu kadi z zapisanim sporočilom.« Kot še navaja, je prav za to sliko, ko je bila na razstavi v Rožeku na avstrijskem Koroškem, dobila ponudbo 12.000 tedanjih nemških mark, a jo je zavrnila, ker jo je želela podariti Janši. Še danes, pove, prvaka SDS zelo spoštuje, a nimata stikov.