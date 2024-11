Sodniško društvo: Janšev tvit je seksističen in destruktiven

V Slovenskem sodniškem društvu so se odzvali na objavo, v kateri je Janez Janša opozoril na stroške, ki so mu jih naložila sodišča v zadnjem letu. Po njihovem mnenju je seksistična in destruktivna, spodbuja sovraštvo in nezaupanje do sodstva, zlasti do sodnic.

Janša je namreč v četrtek na omrežju x zapisal, da »ko najdejo prave sodnice, lahko eni sami osebi v manj kot enem letu naložijo« za skupno nekaj več kot 65.500 evrov »denarne kazni«, pri čemer je omenjeni skupni znesek tudi podrobneje razčlenil. Ob tem je dodal, da lahko »prava sodnica istočasno odpiše Zoranu Jankoviću, ki ima tudi svojo tožilko, kakih 29 milijonov evrov dolga«. »Vse se da, le pravo sodnico se poišče. Temu se po slovensko reče pravna država. Vladavina prava. Pa spoštovati je treba te sodnice in sodnike, pravijo na Pop TV. Koliko časa bomo še to prenašali?« se je vprašal.

»S poudarjanjem, da naj bi za avtorja sporne odločitve sprejele sodnice, se gradi stereotip nesposobnosti ženske v poklicni vlogi sodnice in se slednje pokroviteljsko patronizira,« so v odzivu zapisali v sodniškem društvu.

Kot navajajo, v ospredju izjave ni konstruktivna razprava, »saj ni pojasnjeno, v čem naj bi bile katere sodne odločitve sporne oz. napačne in zakaj, ampak gre za norčevanje iz sodnic, zmanjševanje njihovih kompetenc in spodbujanje predsodkov ter diskriminacije na podlagi spola«.

»Ker gre za objavo predsednika največje opozicijske stranke, ki ima velik vpliv na javni diskurz, je njegova objava še posebej škodljiva v kontekstu nedavnih okoliščin nasilja in groženj proti sodnicam in sodnikom,« menijo. S spraševanjem, koliko časa še, pa avtor poziva tudi k nespoštovanju sodnih postopkov oz. sodnih odločb in s tem k rušenju pravnega reda, menijo.

V društvu zato predsednika SDS pozivajo, naj objavo umakne, se zanjo opraviči in se v prihodnje vzdrži »takih ali podobnih sovražnosti in diskretizacij«.