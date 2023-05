Joker Out v finalu z istega mesta kot Måneskin in Konstrakta

Slovenska pot v evrovizijski finale je ponovno vodila prek infarktne razglasitve deseterice najboljših. Tako kot v Tel Avivu pred štirimi leti so organizatorji tudi v četrtkovem predizboru preizkušali meje srčnega utripa slovenskih predstavnikov Joker Out in Slovenijo oznanili kot zadnjo finalistko. »Bili smo zelo nervozni, verjetno je bil to najbolj stresen trenutek celotnega večera,« je mučno čakanje včeraj za Delo strnil bobnar ljubljanske zasedbe Jure Maček.

In vendar Joker Out niso imeli veliko časa niti za sprostitev niti za slavje. Evrovizijski ritem v Liverpoolu ne dopušča predaha in komaj so delegacije zajele sapo, že so sledile generalke za nocojšnji veliki večer in nastop pred nacionalnimi žirijami.

Let 3 bodo nastopili neposredno za Joker Out. FOTO: Corinne Cumming/EBU

Žreb pred tiskovno konferenco finalistov je slovenski peterici namenil nastop v drugi, med tekmovalci bolj zaželeni polovici finala, producenti, ki določijo končni vrstni red, pa so jim nato namenili še nadvse ugodno zaporedno številko 24. Slovenija bo tako na oder stopila na začelju tekmovalnega dela, pred Hrvati Let 3 in Britanko, kar je spodbudno predvsem z vidika telefonskega glasovanja. Zgodovina namreč kaže, da gledalcem bolj kot prvi v spominu ostanejo izvajalci, ki nastopijo med zadnjimi.

Lani se je v Torinu kot štiriindvajseta, denimo, milijonskemu občinstvu predstavila srbska kantavtorica Konstrakta in osvojila peto mesto, leto prej so z iste pozicije zmagali italijanski megazvezdniki Måneskin. Tako ni presenetljivo, da so se štiriindvajsetice razveselili tudi Joker Out. »Zelo smo zadovoljni s pozicijo,« je dejal Maček. »Tudi v tretje gre rado,« je nadaljevanje dobrega niza pod to zaporedno številko napovedal kitarist Jan Peteh.

Sedemkrat v polfinalu

Od uvedbe polfinalnih večerov v Istanbulu leta 2004 se je Slovenija v finale kvalificirala sedemkrat, nikoli pa na koncu ni pristala višje od 13. mesta. Mejnik Maje Keuc iz Düsseldorfa ima že dolgo brado in med evrovizijskimi poznavalci ni malo tistih, ki menijo, da utegnejo rezultat izpred 12 let izboljšati Joker Out s Carpe Diem. »Mislim, da se bodo v finalu odlično odrezali in dosegli najvišjo slovensko uvrstitev v dolgem razponu let,« je iz Liverpoola za Delo ocenila britanska vlogerka Laura Mallindine​.

Tega si – ne tako potihem – želijo tudi Joker Out. »Z rezultatom, torej uvrstitvijo v finale, smo že zadovoljni, bomo pa nadvse veseli, če bomo prišli med najboljših deset,« je razmišljal Maček. Da to ni nemogoče, kažejo tudi stavnice. Zbir različnih stavnih hiš jim je včeraj popoldne, kakor je razvidno s spletišča Eurovision World, za preboj med prvo deseterico pripisoval 22-odstotne možnosti.

Lahko Käärijä premaga Loreen?

Bo Loreen spisala evrovizijsko zgodovino? FOTO Sarah Louise Bennett/EBU

Pobiralci stav letos sicer napovedujejo slavje ene izmed nordijskih držav. Po njihovih predvidevanjih bo največji kolač telefonskega glasovanja dobil finski raper(doma je zakuhal pravo čačačamanijo), nacionalne žirije naj bi najbolj ogrela Švedska, skupni seštevek obeh točkovanj pa naj bi zadostoval za prepričljivo zmago švedske predstavnice. Povratnica Loreen, ki naj bi imela več kot 50-odstotno možnost za ponovni uspeh , bi s tem spisala zgodovino. Ne le da bi po Ircupostala prva dvakratna zmagovalka Evrovizije (to ji je uspelo že z Euphorio leta 2012), s sedmo zmago bi se Švedska po osvojenih kristalnih mikrofonih prav tako izenačila z dosedanjo rekorderko Irsko.

Bratska povezanost Slogan letošnje Evrovizije, ki jo v imenu Ukrajine gosti Združeno kraljestvo, je Združeni v glasbi. Geslo tekmovanja so letos globoko ponotranjili tudi predstavniki držav nekdanje Jugoslavije. Joker Out so se v torek, kakor je razvidno iz posnetkov na družbenih omrežjih, močno razveselili hrvaške in srbske uvrstitve v finale, v četrtek pa so bile vloge zamenjane. Hrvaški mediji so poobjavili video skupine Let 3, ki s svojo napol ponarodelo mantro Šč! stiskajo pesti, da bi voditelji kot zadnjo finalistko napovedali Slovenijo. »Videli smo posnetek, mislim, da si tudi zato Hrvaška zasluži 12 točk iz Slovenije,« je dejal Jure Maček. »V finalu smo vse [sodelujoče] države nekdanje Jugoslavije, mislim, da se bomo tako kot Nordijci tudi mi letos zelo povezali in, upam, dosegli odličen rezultat.«