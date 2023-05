Joker Out kljub dobrim obetom čutijo veliko pritiska

Po pol leta priprav, mini evropski turneji, kopici medijskih obveznostih in več kot 300 intervjujih slovenske predstavnike Joker Out nocoj čaka prvo merjenje moči v liverpoolski areni. Gledalce na stari celini, v Avstraliji in – letos premierno – tudi v »preostalem svetu« bodo, kakor pravijo, poskušali prepričati s »triminutnim Joker Out koncertom«. Poleg slovenske peterice se bo nocoj predstavilo še 15 držav, v sobotni veliki finale se jih bo uvrstilo deset.

Joker Out so Jure Maček, Nace Jordan, Bojan Cvjetićanin, Kris Guštin in Jan Peteh FOTO: Corinne Cumming/EBU

Kaj napovedujejo stavnice

Ljubljančani bodo na veliki oder stopili kot deseti, njihov nastop pa je v marsičem podoben tistemu iz Misije Liverpool, kjer so februarja premierno predstavili Carpe Diem. Performans je sestavljen iz hitrih kadrov, bližnjih posnetkov, interakcije s publiko v dvorani in pred malimi zasloni, prav tako je minutaža precej demokratično razdeljena med vse člane benda. »Popolnoma zvesti bomo sebi in svojemu zvoku,« je včeraj za Delo dejal kitarist. »Na našem nastopu bo evropska publika lahko videla točno to, kar bi doživela na našem koncertu, in upam, da jih bo to pritegnilo, da nas tudi kasneje pridejo poslušat.«

Joker Out so v letošnjo festivalsko končnico vstopili kot eni izmed prepoznavnejših evrovizijskih predstavnikov. Takšnega medijskega zanimanja Slovenija na panevropskem glasbenem tekmovanju ni bila deležna že dolgo, priljubljenost ljubljanske zasedbe pa se kaže tudi v dobrih stavničnih izhodiščih.

Zbir različnih stavnih hiš jim, kakor je razvidno s spletišča Eurovision World, pripisuje 89 odstotkov možnosti za preboj v finale, kar jih postavlja na peto mesto: za Avstrijo (94 odstotkov), Avstralijo, Armenijo (obe 91) in Ciprom (90). Ko gre za vprašanje zmagovalca drugega polfinala, je Slovenija z devetimi odstotki na četrtem mestu.

»Na našem nastopu bo evropska publika lahko videla točno to, kar bi doživela na našem koncertu,« pravijo Joker Out. FOTO: Sarah Louise Bennett/EBU

Uvrstitev v osrednji večer Sloveniji prav tako napoveduje glavnina evrovizijskih novinarjev in poznavalcev festivala. »Brez dvoma se bodo kvalificirali,« je bila iz Liverpoola za Delo jasna britanska vlogerka Laura Mallindine​ (@Slavandic). »Vedo, kako se stvarem streže. Pevec Bojan [Cvjetićanin] točno ve, kaj mora početi s kamero, prav tako imajo odrsko karizmo, s katero pritegnejo vsakogar.« Da polfinalna ovira ne bi smela biti previsoka, je prepričan tudi Chris West, britanski publicist in avtor knjige Evrovizija: zgodovina sodobne Evrope skozi največje svetovno glasbeno tekmovanje. »Pesem mi je všeč, čeprav se po nekaj minutah zdi, da ji zmanjka naboja, kar je sicer težava številnih skladb,« je poudaril za Delo.

Dobri obeti in spodbudni odzivi sedme sile pred nocojšnjim polfinalom hrabrijo tudi Joker Out. »Višja uvrstitev na stavnicah izboljšuje počutje,« je dejal Guštin. »Še vedno čutimo veliko pritiska, a vemo, da bi bil ta hujši, če bi kazalo slabše.« Nekaj nemira je v slovensko delegacijo vnesla vročina, ki naj bi jo v zadnjih dneh dobila dva člana banda, toda, kot kaže, je šlo le za manjši preplah. »Počutimo se odlično. Smo živi in zdravi ter polni energije,« je včeraj pred prvo generalko poudaril bobnar Jure Maček. »Komaj čakamo, da nastop izvedemo pred publiko,« pa ga je dopolnil basist Nace Jordan.