Intuicija bi ji lahko prinesla še drugo evrovizijsko zmago

Nekatere evrovizijske zmagovalke hitro zdrsnejo v pozabo, redke postanejo brezčasne in presežejo meje stare celine. Ena takšnih je Euphoria, s katero je švedska glasbenica berberskih korenin Loreen leta 2012 prišla v Baku, stopila na veliki oder in zmagala. Enajst let kasneje vse kaže, da se bo zgodba ponovila v Liverpoolu. Pesmi Tattoo, s katero je marca prepričljivo slavila na švedskem predizboru, stavnice pripisujejo daleč največ možnosti za uspeh, prav tako je skladba že pred Eurosongom dosegla vrhove lestvic več evropskih držav.

V primerjavi z drugimi predstavniki Loreen promocijske aktivnosti in intervjuje odmerja precej bolj selektivno, zaradi česar v evrovizijski karavani vzbuja občutek nedostopnosti, nemara celo zvezdniške vzvišenosti. Toda v pogovoru se 39-letna Švedinja pokaže kot nadvse priljudna, prizemljena in predvsem poduhovljena umetnica. Sogovornika rada posede blizu svojega osebnega prostora, ga gleda globoko v oči, prav tako se pri vzpostavljanju kontakta zanaša na dotik. Ne mara govoriti o tekmovanju, rezultatih, raje razpravlja o energijah, povezanosti z naravo in intuiciji. Nekdanja evrovizijska zmagovalka in prva favoritinja letošnjega festivala si je ekskluzivno za Nedelo vzela čas ob robu predevrovizijske zabave v Madridu prejšnji konec tedna.