Joker Out deseti na oder, deseti v evrovizijski finale

Joker Out so suvereno preskočili prvo oviro in po treh sušnih letih, če upoštevamo še zaradi pandemije odpovedano tekmovanje leta 2020, vrnili Slovenijo v veliki finale. Preboj v sobotni večer so našim predstavnikom napovedale tudi stavnice, toda razglasitev deseterice finalistov zaradi tega ni bila nič manj napeta. Slovenijo sta voditeljici Hannah Waddingham in Julija Sanina naznanili kot deseto, zadnjo po vrsti.

»Zelo smo zadovoljni z nastopom. Ko smo sedeli na klopi, smo si rekli: 'kar bo, pa bo'. Bili smo ponosi nase in prepričani smo bili, da so ponosi tudi naši oboževalci in Slovenija. Če nas ne bi poklicali, bi bili seveda razočarani, vendar bi bili kljub temu ponosni na ta trenutek,« je na novinarski konferenci po polfinalu dejal pevec Joker Out Bojan Cvjetićanin. »Mislim, da se bomo vsega zavedali šele jutri zjutraj, zdaj se zdi neverjetno.«

Ljubljanska peterica, ki je na oder liverpoolske arene prav tako stopila kot deseta, si je nastop zamislila kot »triminutni Joker Out koncert«, glasove milijonskega občinstva pa poskusila pritegniti predvsem s (sin)ergijo in karizmo. »Zvesti bomo sebi in svojemu zvoku. Na našem nastopu bo evropsko občinstvo lahko videlo točno to, kar bi doživelo na našem koncertu. Upam, da jih bo to pritegnilo, da nas bodo tudi kasneje prišli poslušat,« so za Delo dejali pred zadnjimi generalkami.

Poleg Slovenije so se iz drugega predizbora, ki je veljal za šibkejšega, v veliki finale uvrstili še: Albanija, Ciper, Estonija, Belgija, Avstrija, Litva, Poljska, Avstralija, Armenija.

Že pred tem, v torek, je to uspelo tudi Švedski in Finski, ki veljata za favoritinji, ter Hrvaški, Moldaviji, Švici, Češki, Izraelu, Portugalski, Srbiji in Norveški. V finalu bo nastopilo še velikih pet: Španija, Nemčija, Združeno kraljestvo, Italija in Francija ter prav tako lanska zmagovalka Ukrajina.

Slovenskih 30 evrovizijskih let

Slovenija se je na Pesmi Evrovizije premierno predstavila leta 1993, ko je takrat komaj nastalo državo na Irskem zastopal 1X Band s skladbo Tih deževen dan. V treh desetletjih slovenskega sodelovanja na najbolj gledanem nešportnem televizijskem dogodku na svetu sta se doslej s sedmim mestom najvišje uvrstili Nuša Derenda (2001) in Darja Švajger (1995).

Odkar so leta 2004 v Istanbulu uvedli polfinalne večere, so se naši predstavniki sedemkrat prebili v finale. Najprej je to na Finskem leta 2007 uspelo Alenki Gotar (takrat je bil na sporedu le en polfinale), kasneje pa tudi Maji Keuc, Tinkari Kovač, Maraayi, Lei Sirk, Zali Kralj in Gašperju Šantlu, nocoj pa je kot prvi skupini to uspelo še Joker Out. Izmed omenjenih slovenskih predstavnikov se je s 13. mestom v Düsseldorfu leta 2011 najbolje odrezala Maja Keuc.

Kako visoko bodo s Carpe Diem segli Bojan Cvjetićanin, Jan Peteh, Jure Maček, Kris Guštin in Nace Jordan, bo znano v noči na nedeljo. V finalu bodo poleg glasovanja prek telefona imele besedo tudi nacionalne žirije. Žreb po razglasitvi nocojšnjih finalistov je določil, da bo Slovenija nastopila v drugi, bolj zaželeni, polovici finala.