Vse, kar morate vedeti pred začetkom letošnje Evrovizije

Teden dni zatem, ko je bil v Londonu okronan britanski kralj, bo razširjena Evropa dobrih 300 kilometrov severneje, v Liverpoolu, v soboto zvečer okronala novega zmagovalca Evrovizije. Pred nocojšnjim prvim polfinalnim večerom smo v Delu pripravili krajši vodnik po festivalu, ki ga v imenu napadene Ukrajine devetič gosti Združeno kraljestvo.

Nadomestna organizacija

Prvič po letu 1980, ko je evrovizijsko karavano namesto Izraela pozdravil nizozemski Haag, festivala ne prireja aktualna zmagovalka. Vzroki za nadomestno organizacijo so bili v preteklosti različni, od infrastrukture do financ, še nikoli prej pa priprave Eurosonga ni preprečila vojna. V osmih primerih, ko do zdaj glasbenega tekmovanja ni gostila država, ki je leto prej prepričala Evropo, je evrovizijsko taktirko najpogosteje prevzelo prav Združeno kraljestvo. Pred Liverpoolom je panevropski glasbeni šov na Otoku potekal sedemkrat, zadnjič leta 1998 v Birminghamu, ko je slavila Izraelka Dana International.

Evrovizijo v imenu Ukrajine letos gosti Liverpool. FOTO: Phil Noble/Reuters

Stavnice in favoriti

Stavnice, ki so od leta 2018 trikrat pravilno uganile razplet na vrhu, letos napovedujejo zmago ene od nordijskih držav. Pred današnjim prvim polfinalnim večerom naj bi imela največ možnosti za uspeh švedska evrovizijska ikona in povratnica Loreen ter Finec Käärijä, ki se je po vajah na velikem odru nekoliko približal bolj znani sosedi. Glavnima favoritoma s precejšnjim zaostankom sledijo Francija, Ukrajina, Španija in Norveška. Razmerje sil na stavnicah bi se lahko do finala še nekoliko premešalo, a če se bodo sedanja predvidevanja pokazala za pravilna, bo Loreen druga izvajalka po Ircu Johnnyju Loganu, ki je na Evroviziji zmagala dvakrat. Prvič ji je z Euphorio to uspelo leta 2012.

Optimizem iz Slovenije

Slovenija na Evroviziji že dolgo ni imela toliko razlogov za optimizem kot letos. Fantje iz skupine Joker Out – nastopili bodo v četrtkovem polfinalu – so se promocijskih dejavnosti lotili z vnemo ter medijsko spretnostjo in priljudnostjo, ki jih v preteklosti pri slovenskih predstavnikih nismo bili vajeni. Markantna vloga ljubljanske peterice se ne kaže le v njihovi priljubljenosti znotraj evrovizijskega mehurčka, ampak je vedno bolj opazna tudi na stavnicah. Te so še pred nekaj meseci Slovenijo uvrščale na začelje, včeraj pa so ji napovedale 83-odsotne možnosti za preboj v sobotni veliki večer in 19-odstotno možnost, da se v finalu uvrsti med prvo deseterico.

Bo Loreen druga izvajalka po Ircu Johnnyju Loganu, ki je na Evroviziji zmagala dvakrat? Prvič ji je z Euphorio to uspelo leta 2012. FOTO: Sarah Louise Bennett/EBU

Politika in vojna v Ukrajini

Evrovizija naj bi bila apolitični dogodek, in vendar se politika vanj vedno prikrade (vsaj) skozi stranska vrata. Med izvajalci z bolj poudarjeno angažirano noto v Liverpoolu izstopajo češke predstavnice Vesna in še bolj naši južni sosedje. Za Sobotno prilogo sta člana hrvaške zasedbe Let 3 sicer dejala, da v pesmi Mama ŠČ! s prepevanjem o »malem podlem psihopatu« niso eksplicitno merili na ruskega predsednika Vladimirja Putina, in vendar si je težko predstavljati, da gledalci v ikonografiji njihovega odrskega nastopa ne bi prepoznali protivojnega sporočila in proti Kremlju usmerjenih puščic.

Pri politični analizi letošnje Evrovizije prav tako ne smemo pozabiti, da Otok gosti festival v imenu Ukrajine in da bo prisotnost napadene države občutiti v vseh treh večerih in spremljevalnem dogajanju. Ob tem ni presenetljivo, da se britanske oblasti in organizatorji, kakor so zapisali v časniku Times, pripravljajo na morebitne napade ruskih hekerjev.

Manj držav in spremenjena pravila glasovanja

Letos se za kristalni mikrofon poteguje najmanj držav po letu 2014. Izmed delegacij, ki so tekmovale lani v Torinu, so udeležbo na Otoku odpovedale Severna Makedonija, Bolgarija in Črna gora. Vzrok za umik naj bi bili višji stroški participacije, ki jih morajo pokriti sodelujoče radiotelevizije, potem ko je bila s tekmovanja zaradi napada na sosedo izločena Rusija.

Finec Käärijä se je po vajah na velikem odru nekoliko približal sosedi. FOTO: Sarah Louise Bennett/EBU

Izmed 37 sodelujočih držav v Liverpoolu ima nastop v finalu zagotovljenih velikih pet in lanska zmagovalka Ukrajina, drugi predstavniki bodo morali, kot je običajno, skozi polfinalno sito. V današnjem večeru, ki velja za močnejšega, se bo pomerilo 15, v četrtkovem pa 16 izvajalcev. Finaliste bo – to je letošnja novost – določilo izključno telefonsko glasovanje. Točke od ena do dvanajst bodo, kot da bi šlo za eno entiteto, tokrat premierno podelili tudi gledalci iz nesodelujočih držav oziroma »s preostalega sveta«. Končni razplet v finalu bodo, kakor smo bili vajeni v zadnjih letih, skupaj ponovno krojili nacionalne žirije in glasovi po telefonu.