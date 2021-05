Måneskin Evropi vračajo izgubljeno izkušnjo koncerta

Bodo Måneskin po Italiji osvojili še Evropo? FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters



Še zdaleč niso nezmotljive, a evrovizijske stavnice so se v zadnjih letih pri napovedih zmagovalcev izkazale za natančnejše od marsikaterih predvolilnih raziskav. Letos največ možnosti za uspeh pripisujejo našim zahodnim sosedom in zmagovalcem zadnjega festivala v San Remu. »Ne čutimo pritiska, zelo smo ponosni, da zastopamo Italijo na tako izjemnem dogodku,« so v ekskluzivnem pogovoru za Delo poudarili člani zasedbe Måneskin.Trenutno eden najbolj priljubljenih italijanskih rokovskih bendov, ki ima na instagramu več kot 1,3 milijona sledilcev, v Rotterdam ni prišel v vlogi glavnega favorita. Še preden so se v Areni Ahoy zvrstile sodelujoče delegacije, je kazalo, da bi lahko po zmagipo 33 letih Evropo znova prepričala pesem s francoskim naslovom. Toda prve vaje so še enkrat več pomešale vrstni red na stavnicah in iz kroga širših favoritov na vrh – pred Francijo, Malto in Švico – katapultirale italijansko skupino z danskim imenom.Tako z žanrom kot tudi z videzom, ki mestoma presega družbeno predpisane spolne vloge, so Måneskin izstopali že marca na San Remu in nič drugače ni v zadnjih dneh na Nizozemskem. Tekmovanje za pesem Evrovizije je resda do zadnjega koraka načrtovan televizijski šov, kjer ni prostora za improvizacijo, in vendar italijanska četverica v nasprotju z večino nastopajočih deluje organsko in surovo ter stari celini po dobrem letu mučnega zaprtja spet prinaša izgubljeno izkušnjo koncerta. »Na ekrane smo želeli prenesti resničen špil. Radi bi, da bi gledalci dobili občutek, da ponovno koncertiramo,« je za Delo dejal frontman skupine. »Že skoraj leto in pol nismo imeli koncerta v živo, to pa je najpomembnejši del našega ustvarjanja, saj lahko glasbo in energijo delimo z oboževalci,« je dodala basistkaPo pandemičnem premoru je Evrovizija za večino sodelujočih prva priložnost za nastop pred množičnim občinstvom, kar nemara nakazuje boljše čase za glasbeno industrijo in v italijanski zasedbi krepi upanje, da bi decembra lahko izpeljali načrtovano turnejo po domovini. Nocoj bodo nastopili pred 3500 gledalci, tribune pa so bile popolnjene tudi med obema polfinalnima izboroma in generalkami. »Ko smo imeli prvo vajo z občinstvom in smo med prihodom na oder slišali njihovo kričanje, smo si rekli: 'O, moj Bog, to je tako nenavadno. Spet je vse po starem,« je vrnitev pred publiko opisal Damiano David.Skladba Zitti e Buoni je nekakšen manifest o posameznikovi edinstvenosti in poslušalce nagovarja, naj pri samouresničevanju ne podležejo družbenim pritiskom. Namesto njih da naj utihnejo in se obnašajo tisti, ki tako ali drugače izključujejo. »Torej vsi, ki širijo neumne sodbe zaradi spolne usmerjenosti ali prestopanja družbenospolnih norm, in vsi, nastrojeni proti ženskam, različnim religijam, barvam kože in poreklom,« je poudarila Victoria De Angelis. »Mi se jim postavljamo nasproti.«Člani benda – poleg sogovornikov sta v njem še kitaristi in bobnar– se poznajo še iz časov šolanja. Preden so se italijanski javnosti predstavili v šovu talentov X Factor, so skupaj igrali na ulicah domačega Rima. Te pa so se – tudi zaradi njihovega videza – nemalokrat izkazale za vir neusmiljenih kritik. »Bili smo precej mladi in ni bilo enostavno preslišati negativnih odzivov, a sčasoma smo razumeli, da nismo ničesar delali narobe. Smo takšni, kot smo, in če se ob tem počutimo dobro, je to vedno prava pot,« se je začetkov spomnil Damiano David. »Ne zmenite se za komentarje.«Kljub utečeni karieri in številnim uspehom v zadnjih letih se Måneskin niso ustrašili Evrovizije, ki se je uveljavljeni glasbeniki načeloma raje izogibajo. »Takšno etiketiranje je trapasto in ozkogledno,« je bila jasna Victoria De Angelis. »Če ljudje resnično poslušajo glasbo s srcem in odprtim umom, ne bodo sodili o tem, kje nastopamo.«Måneskin so v svojih zgodnjih dvajsetih predstavniki generacije Z, med katero klasična televizija pregovorno izgublja pomen. In vendar to ne velja za najbolj gledano nešportno produkcijo na svetu, ki Evropo spretno nagovarja tudi prek družbenih omrežij. »Evrovizija je izjemno lep in velik dogodek, na katerem si lahko v vsej svobodi to, kar si, hkrati pa širi sporočilo o enakopravnosti in nepodrejanju družbenospolnim normam, kar je za nas zelo pomembno,« je poudarila sogovornica.