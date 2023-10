Kaj je v Ljubljani povedal direktor prvega muzeja v Italiji

Te dni v Ljubljani na povabilo Mednarodnega središča za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) gostuje umetnostni zgodovinar in direktor ene izmed največjih svetovnih galerij, galerije Uffizi, dr. Eike Schmidt. Kot prvi tujec na tem položaju je vodenje galerije prevzel leta 2015. Od takrat je v Firence prinesel mnoge spremembe, med drugim je v prvih letih poskrbel za prvo spletno predstavitev muzeja, povečanje in obnovo razstavnih prostorov in odprl prostor za koncerte.

Italija mu ni tuja. Rojen v Freiburgu, je študiral na Univerzi v Heidelbergu. Kasneje je sedem let v Firencah deloval kot raziskovalec na nemškem umetnostnozgodovinskem inštitutu, tudi svoj doktorat je posvetil prav firenški družini Medici, raziskoval je namreč medičejsko zbirko slonokoščenega kiparstva poznega 16. in 17. stoletja. Tik pred drugim mandatom vodenja Uffizija je bil izbran za novega direktorja dunajskega Umetnostnozgodovinskega muzeja, a se je položaju odpovedal in raje sprejel drugi direktorski mandat v Firencah. Za New York Times je priznal, da so mu »Firence preveč pri srcu« in se jim ne more odpovedati.

Znamka ni pomembna

Pod njegovim vodstvom se je Uffizi med drugim uvrstil tudi na prvo mesto najbolje obiskanih muzejev v Italiji. Eden od njegovih trikov, kot je povedal za Delo, je angažma mladih. Muzej je aprila 2020 kot ukrep za približanje umetnosti mladim ustvaril tudi galerijski tiktok profil in je danes galerijski profil z največ sledilci na svetu.

Tu pa se Schmidtovo prizadevanje za popularizacijo umetnosti ne konča. »Dolžnost galerij in muzejev je pripovedovanje zgodb, dodajanje konteksta in postavljanje temeljev za kakršnokoli nadaljnje učenje,« je povedal. Za ta namen Uffizi lokalnim dijakom, ki se o umetnostni zgodovini učijo že v šoli, omogoča, da po koncu šole za dva tedna postanejo tudi vodiči po razstavah.

Posvečajo se tudi najmlajšim občinstvom. Zanje so nekatera dela razstavili nižje, da se jim lahko otroci posvetijo brez pomoči staršev. Pravi, da je pristop ključen za popularizacijo muzejev in galerij med mlajšo generacijo, ti po statistki sestavljajo eno tretjino obiskovalcev Uffizija.

To je ključno za vse galerije, ne glede na to, kako (ne)znane so, saj otrokom ni mar za ime in sloves galerij. »Ja, znamka galerije je zagotovo pomembna in turisti si Uffizi zagotovo ogledajo, ker je to stara in slavna galerija. A kaj mladi resnično vedo o tem, katere galerije so slavne? Njih prepričajo zgodbe,« še doda Schmidt.