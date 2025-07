Kaj povzroča prhljaj?

V procesu luščenja se kožne celice ne odluščijo postopoma, ampak v večjih kosih, kar povzroči pojav belih ali rumenih lusk, ki se oprimejo las in oblačil.

To je posledica pospešenega celičnega obnavljanja, ki ga sproži glivica Malassezia, ki se hitro razmnožuje v mastnem okolju. Ta glivica se hrani z olji in odmrlimi celicami, kar vodi v vnetja na lasišču, občutek srbenja ter draženje in rdečico.

Med glavnimi dejavniki, ki povečujejo možnost za nastanek prhljaja, so hormonske spremembe in genetska nagnjenost. Moški hormoni stimulirajo večjo proizvodnjo sebuma, kar povečuje tveganje za pojav prhljaja.

Poleg tega lahko tudi stres in prehranske pomanjkljivosti, kot so pomanjkanje cinka, selena, B-vitaminov ali omega-3-maščobnih kislin, vplivajo na zdravje lasišča. Ljudje, ki niso nagnjeni k proizvodnji večjega števila lojnih žlez, lahko kljub temu razvijejo prhljaj zaradi hitrejše razmnožitve glivic na lasišču.

FOTO: PR & Partnerji

Kako stres vpliva na lasišče

Ker je koža psihosomatski organ, lahko stresni dejavniki, kot so kronične psihološke težave ali pomanjkanje spanca, znatno poslabšajo stanje kože in lasišča. Ti dejavniki prispevajo k vnetjem na lasišču, ki nato povzročijo prhljaj.

Poleg tega so raziskave pokazale, da ima stres negativen vpliv na delovanje imunskega sistema, kar še dodatno pripomore k pojavnosti prhljaja.

Prehrana in zdravje lasišča

Za zdravo lasišče je pomembna uravnotežena prehrana. Pomanjkanje nekaterih hranilnih snovi, kot so vitamini B6, A, E in C ter minerali, kot so cink, baker in kalcij, lahko povečajo nagnjenost k prhljaju.

Po drugi strani čezmerno uživanje nasičenih maščob in transmaščob spodbuja proizvodnjo sebuma, kar lahko povzroči nastanek prhljaja. Vsebujejo pa tudi številne sestavine, ki pomagajo pri boju proti glivicam, na primer dobre bakterije, ki imajo pozitiven učinek na zdravje kože.

Zdravljenje prhljaja

Danes obstaja veliko učinkovitih rešitev za zdravljenje prhljaja. Šamponi z glavnimi sestavinami, kot so cinkov pirition, salicilna kislina ali selen, pomagajo pri zmanjšanju razmnoževanja glivic, obnavljanju kože in odpravljanju lusk.

V skrajnih primerih, ko običajna zdravila ne delujejo, se lahko predpišejo retinoidi, vendar je njihovo uporabo treba skrbno spremljati zaradi morebitnih stranskih učinkov. Včasih se uporabljajo tudi druge terapije, kot je fototerapija, vendar njihova dolgoročna učinkovitost še ni popolnoma potrjena.

Kdaj obiskati dermatologa

Če so simptomi prhljaja hudi, kot so močna srbečica, rdečica, vnetje ali debelne luske, je nujen obisk dermatologa. V nekaterih primerih lahko prhljaj pomeni resnejše stanje, kot je seboroični dermatitis, ki lahko prizadene tudi obraz ali druge dele telesa.

Prav tako se lahko prhljaj pojavi ob drugih kožnih boleznih, kot sta luskavica in kontaktni dermatitis. Dermatolog bo določil ustrezno zdravljenje, če simptomi kažejo na resnejše težave.

FOTO: PR & Partnerji

Preventivni ukrepi proti prhljaju

Čeprav prhljaj običajno ni nevaren, je vedno bolje sprejeti preventivne ukrepe za ohranjanje zdravega lasišča. Redno umivanje las s primernimi šamponi lahko prepreči kopičenje sebuma in kožnih lusk.

Pomembno je, da se izognemo čezmernemu umivanju las, saj lahko preveč pogosto šamponiranje izsuši lasišče, premalo umivanja pa spodbuja kopičenje odmrlih celic.

Prav tako je priporočljivo redno česanje las, saj s tem pomagamo enakomerno razporediti maščobo po lasišču, kar lahko zmanjša tveganje za nastanek prhljaja. Hkrati je dobro poskrbeti za obvladovanje stresa in uravnoteženo prehrano.

