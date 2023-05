Kakšen slog naj krasi vaš dom: moderen ali retro?

Opremljanje doma je eden najbolj ustvarjalnih in osebnih projektov, saj omogoča izražanje lastnega sloga in ustvarjanje prijetnega okolja, v katerem se počutimo udobno. Pri tem se pogosto znajdemo pred vprašanjem, kakšen slog izbrati: retro ali moderen? Oba sloga imata svoje privlačnosti in vsak ima svoje zveste sledilce.

Preverite spodnje nasvete, spoznajte zadnje trende v notranjem dizajnu in si olajšate končno odločitev:

ODKRIJTE SVOJ OSEBNI SLOG: Preden se podate v iskanje popolnega sloga za svoj dom, si vzemite čas in razmislite o svojih osebnih preferencah in življenjskem slogu. Ali vas bolj privlači nostalgični pridih preteklosti ali ste bolj navdušeni nad sodobnimi in minimalističnimi linijami? Pomembno je, da izberete slog, ki odraža vašo osebnost in se v njem počutite udobno. ZDRUŽITE ELEMENTE OBEH SLOGOV: Če ste ljubitelj retro estetike, vendar želite vključiti tudi sodobne elemente, razmislite o združevanju obeh slogov. Na primer, v moderno opremljen prostor lahko dodate vintage kos pohištva ali pa retro prostor osvežite z nekaj sodobnimi dodatki. Ta kombinacija bo vašemu domu dodala edinstveno in svežo noto. IZKORISTITE PREDNOSTI RETRO SLOGA: Retro slog je pogosto povezan z nostalgičnimi občutki, toplino in avtentičnostjo. Če se odločite za retro opremo, lahko ustvarite unikatno vzdušje z uporabo vintage kosov pohištva, tapet z vzorci iz preteklosti ali barvitimi retro dodatki. Retro slog vam omogoča, da izrazite svojo ustvarjalnost. UŽIVAJTE V MINIMALISTIČNI SODOBNOSTI: Če se nagibate k modernemu slogu, boste cenili čistočo linij, preprostost in minimalizem. Bistvo sodobno opremljenega doma sta funkcionalnost in praktičnost, vse to pa vodi v čist in urejen videz. Uporabite nevtralne barve, gladke površine in sodobno oblikovano pohištvo, da ustvarite prostor, ki izžareva prefinjenost in eleganco. SLEDITE TRENUTNIM TRENDOM: Moda pri opremljanju doma se nenehno spreminja, zato je koristno biti seznanjen z aktualnimi trendi.

Retro .... FOTO: Depositphotos

... ali bolj moderno? FOTO: Depositphotos

Da bo opremljanje doma edina resna dilema pri ustvarjanju svojega doma

Dilema, v kakšnem slogu opremiti dom, je vsekakor prijetna. Z njo se lahko ukvarjamo šele, ko svoj dom dejansko imamo in smo torej rešili finančno vprašanje, to je sklenitev ugodnega stanovanjskega kredita.

Intesa Sanpaolo Bank je banka, ki poskrbi za vaše potrebe, da se lahko vi posvetite prijetnim vprašanjem življenja.

Dvoma, katero banko izbrati, vsekakor ni. Kot ena izmed največjih bank v Sloveniji vam ponuja posebne ugodnosti za nove stranke in z izjemno inovativnim pristopom omogoča, da bo stik z njimi hiter in profesionalen, njihove storitve pa vedno ugodne in po meri vaših pričakovanj.

Postanite stranka Intese Sanpaolo Bank in izkoristite posebne ugodnosti: 12 mesecev brezplačnega izbranega bančnega paketa (Digital, Start ali Plus)*,

posebna ponudba za hitri potrošniški kredit in stanovanjski kredit*,

3,00-% letna obrestna mera za depozit**. ŽELIM IZVEDETI VEČ

Intesa Sanpaolo Bank je pripravila tri različne pakete (Digital, Start in Plus), tako da lahko izberete tistega, ki najbolj ustreza vašim potrebam. Medtem ko je paket Digital odlična izbira za vse, ki ste naklonjeni digitalnim storitvam in sklenitvi paketa po spletu, sta za druge uporabnike primerna paketa Start in Plus, ki ju sklenete v poslovalnici.

Po posebni akcijski ponudbi, ki traja do 31. 8. 2023, vam je na voljo kar 12 mesecev brezplačne uporabe izbranega paketa!*

Brez dilem: povežite se s svojo banko karkoli in kjerkoli. FOTO: Depositphotos

Zakaj izbrati ravno Inteso Sanpaolo Bank

Njihova posebna ponudba je nedvomno izjemno konkurenčna. Morda pa same banke še ne poznate najbolje? Naj vam povemo, da je Intesa Sanpaolo Bank ena izmed največjih in tehnološko najnaprednejših slovenskih bank. Pohvali se lahko z dejstvom, da vam kot prva in edina slovenska banka omogoča mobilno plačevanje z brezplačnima storitvama Google Pay in Apple Pay. Ponuja vam tudi sodobno digitalno bančništvo z odlično uporabniško izkušnjo, ki vam omogoča, da lahko hitro in preprosto urejate svoje bančne opravke kar od doma ali kjer koli drugje.

Pričakujejo pa vas tudi v razvejeni mreži poslovalnic po vsej Sloveniji, kjer vam je na voljo vaš osebni bančni skrbnik.

Ko imate ob sebi banko, ki poskrbi za vaše potrebe, se lahko vi posvetite prijetnim vprašanjem življenja.

* Akcija traja do 31. 8. 2023 in velja za nove stranke. Pogoj za pridobitev ugodnosti je odprtje transakcijskega računa pri Banki Intesa Sanpaolo d. d. in prenos rednega mesečnega dohodka (plača, pokojnina). Preverite podrobnejše informacije o ponudbi.

** Posebna ponudba za sklenitev depozita velja do 31. 7. 2023 oz. do preklica za nove stranke, ki odprejo transakcijski račun in sklenejo paket Digital, Start ali Plus. Prenos dohodka ni pogoj za sklenitev depozita, je pa pogoj za akcijsko ponudbo za brezplačno uporabo izbranega bančnega paketa.

Naročnik oglasne vsebine je Intesa Sanpaolo Bank