Kdo je Slovenec, ki se podaja v tekmo za novega papeža?

Po smrti papeža Frančiška v Vatikanu že potekajo priprave na izvolitev novega papeža, ki naj bi ga izbrali v konklavu v roku enega meseca.

V preteklosti se je konklave začel najmanj 15 in največ 20 dni po smrti oziroma odstopu papeža. Novega papeža bodo izbrali kardinali volivci, ki so mlajši od 80 let, med kandidati pa je tudi 72-letni argentinski Slovenec Vinko Bokalič Iglič. V Delu smo o njem obširneje poročali pred pol leta, ko je novinar Drago Perko obiskal vas Prevoje v bližini Lukovice, kjer se je rodila kardinalova mati.

»Prijazen je. Vedno rad pride v Prevoje, da malce poklepetamo. Oglasi se za par ur, potem pa spet hiti dalje. Zelo skromen in prijeten gospod je,« je kardinala slovenskega rodu opisala 72-letna domačinka iz Prevoj Zorka Motovina, ki je večji del življenja preživela na domačiji, kjer je bila rojena Vinkova mati Pavla, medtem ko njegov oče Vinko izvira iz Mengša.

Ni favorit, toda ...

Njegovi starši so leta 1948 odšli najprej v Avstrijo, leto pozneje pa v Argentino ter si ustvarili družino s petimi otroki. V Buenos Airesu so živeli v številni slovenski skupnosti, imenovani Slovenska vas. Vinko se je rodil 11. junija 1952. Štiri leta zatem je bila ustanovljena župnija in več fantov je vstopilo k lazaristom, med njimi leta 1970 tudi Vinko Bokalič. Osem let pozneje je bil posvečen v duhovnika. Novo mašo je obhajal v Lanusu z bratom Jožetom, ki je bil posvečen v duhovnika deset mesecev prej, a v Ljubljani.

Brata Jože in Vinko FOTO: osebni arhiv

Vinko Bokalič je bil na poklicni poti tudi rektor semenišča, župnik in nazadnje med letoma 2003 in 2009 vizitator Misijonske družbe v Argentini, tri leta je deloval tudi kot misijonar v škofiji Goya. Leta 2010 je bil imenovan za pomožnega škofa v Buenos Airesu, imenoval ga je papež Benedikt XVI., kjer je tesno sodeloval s takratnim nadškofom Jorgejem Bergogliem, zdaj že pokojnim papežem Frančiškom. Leta 2024 ga je imenoval še za nadškofa. Podelil mu je tudi naslov primasa Argentine, kasneje pa ga je imenoval za kardinala.

Stavnice ga ne uvrščajo med favorite konklava, toda znano je, da je ta postopek zelo nepredvidljiv.

Med kardinali že štirje Slovenci

Vinko Bokalič Iglič je četrti kardinal slovenskega rodu. Prvi je bil Jakob Missia, ki je bil imenovan 18. 6. 1899, bil je knezoškof Ljubljane, nadškof in metropolit Gorice. Alojzij Ambrožič je bil za kardinala imenovan 21. 2. 1998, prej je deloval kot nadškof Toronta. Kardinalska čast je 24. 3. 2006 doletela Franca Rodeta, ki je bil tudi nadškof in metropolit, v nadaljevanju tudi prefekt Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja.