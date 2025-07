Na severu Evrope brodolom Koprčanov

Koprskega evropskega poletja bo konec v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. V prvi tekmi proti vodilnemu moštvo se Koprčani razpadli in prejeli še pet golov za visok poraz, najvišji med vsemi evropskimi kvalifikacijskimi tekmami z 0:6. Povratna tekma bo čez teden dni na Bonifiki.

V Stavangerju je po malem na dvoboj neenakovrednih tekmecev zadišalo že v prvem polčasu, v katerem so domači hitro zadeli. Strelec je bil Sander Svendsen. Koprčani so imeli preko Denija Jurića svoji priložnosti. Hrvaški napadalec je s strelom s 23 m zatresel tudi prečko. Toda takoj je bilo videti, da se gostitelji na igrišču z umetno travo znajdejo kot »ribe v vodi«.

Koprski igralci se na umetni travi niso znašlio najbolje. FOTO: Aleksander Golob

Črni oblaki nad Koprčane so se zgrnili v 27. minuti, ko je zaradi poškodbe moral z igrišča Josip Iličić. Višji zaostanek je preprečil vratar Metod jurhar. Toda Celjan v koprskih vratih je bil tragični mož drugega polčasa. V 57. minuti se je po silovitem strelu Andersa Baertelsena po sredini z 20 m žoga odbila tik pred njim in zletela preko njegove rame v mrežo. Po golu koprskega obrambnega garda ni bilo več, gostitelji so prišli na svoj račun in razglašene tekmece prerešetale za rekordno visoko zmago. In rekordno visok poraz!

Viking – Koper 7:0 (1:0, Svendsen 6., 59., Baertelsen 57., Tripić 68., Mikaelsson 78./11-m, 86., Bjorshol​ 93. )

Viking: Oestboe, Auklend, Baertelsen, Falchener, Heggheim (od 63. Bjoershol), Alte (od 76. Moi), Bell (od 63. Askildsen), Kvia-Egeskog, Tripić (od 69. Hansen), Svendsen (od 69. Fuglestad), Mikaelsson.

Koper: Jurhar, Pabai, Sidibe, Mittendorfer, Mijailović, Longonda (od 81. El Manssouri), Tomek (od 71. Omladič), Matondo (od 71. Bohar), Iličić (od 27. Domgjoni), Manseri (od 71. Jovanović), D. Jurić.