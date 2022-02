Kje je naoljeni zastavonoša brez majice

Navijači so na današnji otvoritveni slovesnosti zimskih olimpijskih iger v Pekingu zaman iskali znan obraz, bolje rečeno - znano telo. Brez majice, v natikačih in narodni noši, izdatno namazan z oljem in širokim nasmehom je bil namreč zastavonoša države Tonga,

Letošnjih iger se ne udeležuje, ker se posveča pomoči svojo domovini Tongi, da si opomore od uničujočega vulkanskega izbruha in cunamija, ki sta jo prizadela v sredini januarja. Taufatofua, ki je tudi podnebni aktivist, ambasador UNICEF-a, motivacijski govornik in zagovornik odprave brezdomstva mladih, je takoj po izbruhu vulkana v sredini prejšnjega meseca pozval svetovno skupnost, naj podpre Tongo in zagnal kampanjo GoFundMe. Cilj je bil zbrati milijon milijon dolarjev, kar bi zadoščalo za obnovo šol, bolnišnic, osnovne infrastrukture male eksotične državice v Tihem oceanu.

Zapis na instagramu športnik sklene z pozdravom ofa lahi atu, ki v tonganščini pomeni, zelo vas imam rad. Foto Instagram

38-letni športnik je v torek na svojem instagram profilu ob fotografiji, na kateri stoji na snegu brez majice, objavil krajši zapis. »Tri olimpijske igre zapored sem bil blagoslovljen z vašo prijaznostjo. Zadnji dve leti tekmovanja in potovanj ni bilo. Ni vse pod našim nadzorom. Tako dobro kot slabo sprejemam kot del življenja in to počnem z nasmehom.« je zapisal.

Taufatofua je med redkimi športniki, ki so tekmovali tako na poletnih kot na zimskih olimpijskih igrah. Na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru leta 2016 je tekmoval v tekvondoju, nato se je leta 2018 zapisal v zgodovino kot prvi športnik Tonge, ki je sodeloval na zimskih olimpijskih igrah, in sicer je v Pjongčangu tekmoval v teku na smučeh, lani poleti je v Tokiu nameraval nastopiti kot kanuist, a se mu ni uspelo kvalificirati in se je vrnil k svojemu mladostnemu športu, tekvondoju. Kot pa je pred kratkim povedal za ameriško televizijsko postajo ESPN, so še vedno njegov cilj tri olimpijske discipline. Da svoji olimpijski karieri ni čisto zaprl vrat, kaže tudi njegov zapis na družabnih omrežjih »Pariz, prihajamo«.