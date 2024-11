Kje je nekdanja prva hči ZDA?

Najstarejše hčere Donalda Trumpa Ivanke Trump, ki je v njegovem predsedniškem mandatu igrala pomembno vlogo, v tokratni predsedniški kampanji ni videti. To je povzročilo govorice o trenjih v družini Trump, posebej ker se je v zadnjem času javno angažirala celo soproga Melania. Medtem je Ivanko javnost lahko spremljala na objavljenih fotografijah. Po pisanju New York Timesa je pozirala pred Eifflovim stolpom in se udeležila zabave formule ena v Miamiju 30. oktobra, torej manj kot teden dni pred ameriškimi predsedniškimi volitvami, pa praznovala 43. rojstni dan s Kim Kardashian.

Edino mesto, kjer je ni bilo, je predsedniška kampanja (tokrat v družini posebej izstopa snaha Lara Trump). Čeprav je bila Ivanka odkrita o svoji odsotnosti, vse skupaj ostaja skrivnostno. Pred dvema letoma, ko je njen oče napovedal tretjo kandidaturo za Belo hišo, je napovedala, da se bosta možem Jaredom Kushnerjem umaknila iz politike in dala prednost družinskemu življenju.

»Zelo rada imam očeta,« je zapisala na instagramu. »Tokrat bom dala prednost svojim majhnim otrokom in zasebnemu življenju, ki si ga ustvarjamo kot družina. Ne nameravam se ukvarjati s politiko. Hvaležna sem, da sem imela čast služiti ameriškemu ljudstvu, in vedno bom ponosna na številne dosežke naše administracije.«

Stran od politike

Med Trumpovim predsednikovanjem je bila prvi predsednikov otrok, ki je bil aktivno vključen v administracijo. Večkrat so jo videli v zahodnem krilu Bele hiše, sodelovala je, denimo, na okrogli mizi z ameriškim predsednikom in nemško kanclerko Angelo Merkel ali pogovorih s kanadskim premierom Justinom Trudeaujem. Od marca 2017 do konca Trumpovega mandata januarja 2021 je bila predsednikova višja svetovalka. Vodila je tudi urad za gospodarske pobude in podjetništvo. Njen mož Jared Kushner je bil prav tako Trumpov svetovalec. Tako velik vpliv zakonskega para je vzbujal pomisleke o nejasni meji med posli družine Trump in političnimi dolžnostmi njenih članov.

Jared Kushner in njegovo podjetje, ki je po poročanju ameriških medijev prejelo 2 milijardi dolarjev iz skladov, ki jih podpira Savdska Arabija, imata trenutno velikopotezne gradbene načrte v Srbiji in Albaniji. Kot je pred dnevi Kushner povedal za New York Times, tudi ob morebitni izvolitvi Trumpa ni možnosti, da bi se s soprogo vrnila v politiko. »Ko je odšla iz Washingtona, se je odločila, da bo končala to poglavje svojega življenja.«

Različni viri ameriškim medijem pripovedujejo različne razloge, od tega, da je hotela biti dobra hči, a je imela vsega dovolj in bi rada normalno živela. Po drugih virih imata z očetom še vedno tesno zvezo, vendar se Ivanka trudi, da bi se distancirala od njegovih političnih zadev, še posebej od škandalov.