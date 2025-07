Kje ste bili 13. julija 1985?

Ob praznovanju 40. obletnice koncerta Live Aid, ki je bil 13. julija leta 1985 na stadionih Wembley v Londonu in JFK v Filadelfiji (ZDA), na katerih so nastopile takrat največje glasbene zvezde (Paul McCartney, Elton John, The Who, Duran Duran , Eric Clapton, Sting, Madonna, Mick Jagger in Tina Turner, Madonna, Skupina Queen idr), se mediji po vsem svetu spominjajo osupljivih trenutkov z odrov in pod njima.

Kako je Freddie Mercury mahal s svojim mikrofonskim stojalom, medtem ko je 72.000 ljudi ploskalo v ritmu skladbe Radio Ga Ga, kako eleganten in čustven je bil David Bowie med skladbo Heroes ali kako je Paul McCartney zaigral Let It Be in je za nekaj trenutkov odpovedal mikrofon na njegovem klavirju. Phil Collins je najprej pel v Filadelfiji, sedel v letalo in nekaj ur kasneje izstopil v Londonu. Ženskemu delu dueta Turner-Jagger se je strgalo krilo, Bobu Dylanu pa struna na kitari, medtem ko je igral s članoma Rolling Stonesov. Zasedba Duran Duran je bil tam za dolgo časa zadnjič v originalni postavi, Elton John je imel najdaljši, kar 32-minutni nastop, Bob Geldof, ki se je iz glasbenika prelevil v aktivista in si zamislil koncert , »tako velik, kot je le mogoče«, da bi pomagal Afriki, pa je postal »Sveti Bob«. Koncert na Wembleyju se je končal s skupinsko izvedbo pesmi Do They Know It's Christmas, v Filadelfiji pa s skladbo We Are The World.

Koncert na Wembleyju se je končal z zvezdniško izvedbo pesmi Do They Know It's Christmas, v Filadelfiji pa s skladbo We Are The World. FOTO: Rob Taggart Reuters

Imperialistično sočutje

Ozadje dogodka je bila dokumentarna oddaja BBC, ki je lakoto v Afriki opisala kot »biblijsko in najbližjo peklu na Zemlji«. Poročilo je šokiralo Britanijo in spodbudilo humanitarne organizacije, da so jo zasuli z donacijami. Bob Geldof in Midge Ure sta leta 1984 napisala pesem Do They Know It's Christmas v upanju, da bosta zbrala denar za pomoč žrtvam lakote. Geldof je nato stopil v stik s kolegi v glasbeni industriji in jih prepričal, da brezplačno posnamejo singel z naslovom Band Aid. Sedem mesecev zatem si je zadal cilj organizirati velik koncert, da bi zbral dodatna sredstva.

In tako je nastopil 13. julij. »V Londonu je ura poldne, v Filadelfiji sedem zjutraj, po vsem svetu pa je čas za Live Aid.«Tako je govoril glas voditelja, ko je napovedal začetek 16-urnega dogodka z živo glasbo, ki danes velja tudi za enega največjih televizijskih prenosov v zgodovini: preko satelita ga je v več kot 150 državah po vsem svetu spremljalo okrog 1,9 milijarde ljudi, na obeh stadionih pa okoli 162.000 obiskovalcev. Skupaj so zbrali 245 milijonov ameriških dolarjev za pomoč žrtvam lakote in opozorili svet na uničujoče pomanjkanje hrane v Etiopiji.

Vendar pa je bil koncert pozneje tudi kritiziran zaradi same ideje, da je Afrika celina, ki jo morajo rešiti ljudje od drugod, kar je botrovalo nastanku problematične besedne zveze »imperialistično sočutje« in vplivalo na poznejše pristope k mednarodnemu razvoju. Pojavile so se tudi obtožbe o tem, kje je ali naj bi končal del denarja.

Ko se ljudje danes spominjajo, kje so počeli tistega dne, je jasno, da se je svet ustavil. Ni bilo računalnikov, ni bilo interneta, ni bilo mobilnih telefonov. Bila sta samo televizija in radio in ta koncert.