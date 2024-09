Ko tudi cenzorji rapajo

V nadaljevanju preberite:

Za zahodne izvajalce še zdaleč ni enostavno priti na Kitajsko, zato je vprašanje, zakaj eden od njih uživa tolikšno zaupanje partijskih cenzorjev. Ne enkrat, Ye je kar dvakrat nastopil na Kitajskem. Mnogi so na široko razprli oči in napeli ušesa ter se spraševali, kako je mogoče, da so partijski cenzorji dovolili, da je nastopil pred več deset tisoč oboževalci.

Seveda govorimo o ameriškem raperju Kanyeju Westu, superzvezdniku s spornimi političnimi stališči, o katerem bi mnogi a priori rekli, da ne bo nikoli dobrodošel v državi, v kateri obstaja strogo nadzorovanje govora.