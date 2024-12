Kje in s kom bomo zarajali v novo leto

Avtorska glasba, nominirana za latino grammyja, cenjen kitajski violinist, označen za enega vodilnih glasbenikov njegove generacije, vrhunski slovenski harmonikar, slovenski izvajalci popularne glasbe in zimzeleni gostje iz južne soseske, seveda tudi kak večer s času prikladno oznako gala. Tovrstne glasbene dogodke bo v Sloveniji še mogoče ujeti pred iztekom leta in na silvestrovo.

Tradicionalno bogat ostaja prednovoletni program Cankarjevega doma v Ljubljani. Za nocoj pripravljajo Novoletni gala koncert opernih arij s solistoma, turškim tenoristom Denizom Leonejem, ki se je pevsko uril še pri Lucianu Pavarottiju v Modeni, in mezzosopranistko Nuško Drašček. Simfoničnemu orkestru SNG Maribor bo dirigiral Simon Krečič, program pa bo segal od Mozarta prek Donizettija, Verdija, Rossinija in Puccinija do Bizeta in Čajkovskega.

Tradicionalno bogat je prednovoletni program Cankarjevega doma. Celjski Krekov trg bo za silvestrovo razgrevala Nuša Derenda. V Kopru bodo koncerti v Taverni.

Alfi Nipič v družbi Perpetuum Jazzile. Nipič bo poseben gost silvestrovanja v Mariboru, Perpetuum Jazzile bo imel jutri dva nastopa v Ljubljani. FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija/Pigac

Jutri bosta v Cankarjevem domu dva termina, popoldanski in večerni, pripadla šopku božičnih in zimzelenih napevov Perpetuum Jazzile, prav tako jutri pa bo v CD na sporedu tudi cenjen avtorski projekt Prepovedano igranje španskega flamenko basista, kitarista, skladatelja in producenta Juanfeja Péreza, ki je bil nominiran za latino grammyja 2023.

Silvestrski termin bo pripadel Janezu Dovču in zasedbi Sounds of Slovenia. Napovedujejo novo produkcijo, ki združuje bogato glasbeno izročilo in na novo uglasbene pesmi velikanov slovenske poezije, kot so Simon Gregorčič, Ivan Cankar, Oton Župančič, Lili Novy, Srečko Kosovel, Edvard Kocbek in številni drugi. Na odru bodo tudi Rudi Bučar, Sabina Cvilak, Maroltovke in drugi.

Pod umetniškim vodstvom harmonikarja in skladatelja Janeza Dovča bo zasedba Sozvočij Slovenije (Sounds of Slovenia) na silvestrovo v CD postregla z novo produkcijo. FOTO: Črt Piksi/Delo

Koncerti na trgih

V ljubljanski Hali Tivoli bo nocoj koncert Ines Erbus z gosti, pripravljen ob desetletnici njene glasbene poti, seveda pa bo zgoščen program koncertov dostopen tudi na klasičnih prednovoletnih prizoriščih pod milim nebom. Spored na velikem odru na Kongresnem trgu bodo zaznamovali nastopi pevcev in skupin popularne glasbe. Danes bosta na odru Tabu ter Miran Rudan inDesign, jutri Manouche in Magnifico, v nedeljo Vesna Pisarović in Crvena jabuka, 30. decembra Ansambel Saša Avsenika in Polkaholiki, na silvestrovo pa Čuki, Nastja Gabor in Luka Basi.

Če se omejimo le na silvestrski večer, bosta v Ljubljani na Mestnem trgu nastopila še Lado Leskovar in Samuel Lucas, na Pogačarjevem trgu Samantha Maya, Booom! in Flirrt, na Trgu francoske revolucije pa No OFFENCE!, Koala Voice in Recycleman (ex-Ali En).

Ljubljanska opera bo 30. decembra in za silvestrovo postregla Rossinijevega Seviljskega brivca, mariborska pa na zadnji letošnji dan Verdijevo La Traviato. Sicer bo Maribor ponujal koncerte na Trgu Leona Štuklja. Jutri, denimo, raperja Emkeja in skupino Tekochee Kru, v nedeljo projekt Help! A Beatles Tribute, 30. decembra zasedbo Tabu, odštevanje zadnjih letošnjih ur, minut in sekund pa bo minilo ob glasbi The Schminkers in gostu večera Alfiju Nipiču.

V Ljubljani bo mogoče slovo od starega leta vzeti tudi s Čuki. FOTO: arhiv skupine

Celjski Krekov trg bo že nocoj skušal razgreti kantavtor Žan Serčič s Šakali, 29. mu bo na tem prizorišču sledila Abba Mia, 30. Crvena jabuka, silvestrovanje pa bo z Nušo Derenda in skupino Sanpark. Pod streho, v Narodnem domu, bo jutri novoletni koncert Orkestra Akord Celje in solistov, harfistke Lare Pelikan in Kvarteta Akord, v SLG Celje pa, prav tako jutri, koncert dueta Silence, ki obeležuje trideseto obletnico delovanja. Predstavil bo zadnji album The Vocabulary of Madness (Slovar norosti) in obsežen izbor starejših del.

V Kopru bodo koncerti v Taverni. Nocoj nastopata Kokosy in predskupina Harpier, jutri Pop Design, 29. Manouche, 30. Gedore, končno silvestrovanje pa bo z energičnimi Tabuji.

Že dan prej, 30., bo v portoroškem Avditoriju gala koncert Moje špansko srce. Orkestru Slovenske filharmonije bo dirigiral Američan Jonathan Stockhammer, solista bosta španska pevka flamenka Rocío Bazán in cenjen kitajski violinist Dan Zhu. Program bo prisotne popeljal od začaranih Pirenejev do temperamentne Andaluzije, od klasike do jazza. Na prvi večer leta 2025 bo isti koncert še v CD v Ljubljani.