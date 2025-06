Konferenca DIGGIT bo razkrila, kako bomo živeli na Marsu

Slogan simbolizira drznost in ambicijo premikanja meja v digitalnem okolju in poslu.

Pri Marketing magazinu, organizatorju konference, obljubljajo, da bo letošnji program segel še dlje v prihodnost. Na govorniškem odru ne bo govor le o kratkoročnih trendih, temveč bo obiskovalce opremil z znanji in veščinami za življenje in delo »na Marsu«, s čimer ciljajo na želje mnogih tehnoloških velikanov po selitvi človeštva na rdeči planet. Na odru se bo zvrstilo več kot 20 vrhunskih govorcev iz sveta tehnologije, financ, marketinga, medijev in komunikacije.

FOTO: Sandi Fiser

Znanja največjih tehnoloških podjetij v Ljubljani

Junija v Ljubljano prihajajo strokovnjaki, med katerimi so predstavniki nekaterih največjih svetovnih podjetij in organizacij. Szymon Pruszynski, predstavnik Mete, bo predstavil, kako bo tehnologija spremenila uporabo družbenih omrežij in posledično naša življenja. Kai Noeske, predstavnik Evropske vesoljske agencije (ESA), bo pogledal v prihodnost vesoljskih tehnologij in predstavil, kako se pripraviti na polet na Mars. Peter Nikolič, nekdanji zaposleni pri Tesli, bo govoril o tem, zakaj se zaposleni pri pionirju električnih vozil počutijo kot solastniki podjetja in so zaradi tega veliko bolj uspešni.

Ustanovitelj agencije, ki ustvarja kampanje za PornHub, bo razkril, kako ujeti najbolj »vroče in seksi« trende; na konferenčni oder pa bodo stopili tudi Slovenec, ki tesno sodeluje z Rolexom, zdravnica, ki bo razbila mite o Ozempicu, ter ustanovitelj Aircasha, očeta elektronskega denarja v regiji. Obiskovalci se bodo na predavanju in delavnici naučili ustvariti popolnega UI-asistenta, kot ga uporabljajo pri Porscheju in ki bo optimiziral delo v vsakem podjetju.

FOTO: Rok Bacovnik

Po besedah Kaje Kovič, programske direktorice Diggita, na konferenci ne bo govor le o poslu, temveč bodo govorci sooblikovali prihodnost vsakdanjega življenja s tematikami, kot so popolna oprema za digitalno nomadstvo, kako v poplavi dražljajev in vse pogostejši odvisnosti od zaslonov ohraniti zdrave možgane (tudi v starosti), zakaj vzljubiti Kitajce in kako se pripraviti na kitajski val tehnologije, kako pogosto se v tehnološko usmerjenem svetu vprašati, kje je človek, ter kako s preprosto idejo in pravo inovacijo izboljšati življenje ljudi po vsem svetu.

FOTO: Sandi Fiser

Zakaj DIGGIT 2025?

DIGGIT je v Sloveniji znan kot ključni dogodek za vse, ki se ukvarjajo z digitalnimi mediji, marketingom in tehnologijo. Letos gre še korak dlje – s svežimi temami, vrhunskimi govorci in edinstveno izkušnjo za vse udeležence, ki bodo domov odšli polni znanja in novih prijateljstev. Konferenca bo 5. junija 2025 v Ljubljani. Več informacij na diggit.si.

