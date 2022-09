Kralj Richard je vedel: Serena bo teniška kraljica

»Nikamor se mi ne mudi,« je navdušene navijače na stadionu Arthurja Asha nagovorila Serena Williams, ki je napovedano poslovilno turnejo na odprtem teniškem prvenstvu v New Yorku podaljšala že do tretjega dvoboja. Vsak obračun na letošnjem US Opnu bi lahko bil njen zadnji, potem ko je javno oznanila, da je pripravljena obrniti nov list v življenju in se posloviti od teniške karavane. S sestro Venus in očetom Richardom Williamsom je z loparjem v rokah seveda že spisala zgodovino.

Ulice Comptona, ki leži na jugu Los Angelesa, so izbrusile številne izjemne posameznike. Kljub temu da gre za del mesta, ki je že v 60. letih prejšnjega stoletja začel opozarjati nase predvsem zaradi kriminala, se je Richard Williams odločil, da se bo s svojo številčno družino in drugo ženo Oracene naselil ravno v najbolj neizprosnem delu Kalifornije. Za svoji hčerki, starejšo Venus in mlajšo Sereno, je imel v mislih poseben načrt – kljub temu da ni imel nobenih praktičnih izkušenj z igranjem tenisa, je bil prepričan, da lahko s trdim delom postaneta uspešni članici karavane, na razbeljenem losangeleškem betonu pa da bosta dobili še trdo kožo in bili tako pripravljeni na kakršen koli izziv v življenju.

Življenjski sopotnik Alexis Ohanian in hčerka Alexis Olympia sta bila v zadnjih letih kariere njena najzvestejša navijača. FOTO: Al Bello/AFP

»Veliko ljudi sploh ne ve, da sta Venus in Serena iz Comptona. Mi seveda vemo, le malo ljudi tudi ve, kaj vse je moral Richard Williams prestati, da je zgolj očistil igrišča, na katerih so nato udarjali po žogicah. Postrani se je moral gledati in celo boriti s člani tolp, da sta lahko njegovi hčerki igrali tenis,« se je odraščanja v Comptonu spominjal raper The Game, poleg skupine NWA in Dr. Dreja eden najslavnejših domačinov, med katere lahko prištejemo tudi filmskega igralca Kevina Costnerja. Vsi so seveda še kako dobro poznali rdeče-bel kombi znamke Volkswagen, s katerim so se prevažali Williamsovi, poleg Venus in Serene so bile tu še tri polsestre Lyndrea, Isha in najstarejša, Yetunde, ki je kot naključna mimoidoča umrla v streljanju leta 2003.

Serenin teniški talent je bil sprva močno v senci dobro leto starejše sestre Venus. Prav njo si je prišel ogledat trener Rick Macci, potem ko se je o njenem nepremagljivem nizu v kategoriji do 10 let starosti razpisal New York Times. »Eno uro me je imel na ražnju. Iskal je trenerja in želel je nekoga, ki jima bo vzor, očetovska figura, povrhu pa je moral biti še izkušen,« se je prvih pogovorov z zahtevnim očetom, ki je hčerki v strahu pred zanemarjanjem izobrazbe skrbno »doziral«, spominjal Macci.

Številni so se nasmihali ob napovedih, da bosta sestri nekoč igrali druga proti drugi za največje teniške lovorike. »Ne želim primerjati svojih hčerk, a Serena bo verjetno še boljša kot Venus,« je preroško napovedal Richard Williams, ki je Sereno primerjal s pitbulom: »Ko te enkrat zgrabi, te ne izpusti, ob stransko črto pa zadeva bolje kot kateri koli moški ali ženska, ki sem ju kadar koli videl igrati tenis.«

Kritike z rasističnim pridihom

Med življenjem v senci se je brusila šampionka. Prehitela je sestro in svoj prvi naslov na turnirjih za grand slam osvojila že leta 1999 v New Yorku, Venus je nato leto pozneje postala olimpijska prvakinja in osvojila svoja prva naslova na turnirjih za grand slam, v Wimbledonu in New Yorku. »Če ne bi bila v njeni senci, nikoli ne bi postala to, kar sem. Ko je kdo rekel, da sem le njena mlajša sestra, me je to res podžgalo. To je nekako tudi moje vodilo: da od sebe pričakujem največ in da ljudem dokazujem, da nimajo prav,« je v začetku avgusta povedala za Vogue, ko je tudi oznanila, da bo (najverjetneje kmalu po zadnjem dvoboju letošnjega US Opna) končala kariero.

S sestro Venus je moči večkrat uspešno združila v dvojicah, tako je tudi letos na njunem zadnjem skupnem US Opnu. FOTO: Stefan Wermuth/Reuters

V njeni igri in obnašanju je bilo vedno prisotnega tudi nekaj »uličarstva«, zato verjetno nikoli ni uživala plebiscitarne podpore med privrženci tenisa, sploh ko se je odmevneje začela lotevati še sodnikov. Družina se je sicer večkrat soočila z rasističnimi zmerljivkami, ostri zapisi – celo v uglednih medijih – pa so se lotevali Serenine mišičaste postave. »To, da je najmanjša igralka med prvo deseterico, je naša odločitev. Najprej je ženska in ženska želi ostati,« se je denimo glasila izjava Tomasza Wiktorowskega, trenerja poljske igralke Agnieszke Radwanske, ko je komentiral dejstvo, da je njegova varovanka med najnižjimi vodilnimi igralkami z lestvice WTA.

Zadnji naslov na velikih slamih, svojega 23., je Serena Williams osvojila leta 2017 v Melbournu, ko je v finalu premagala ravno Venus. Zdelo se je, da je ne more nič ustaviti v lovu na kontroverzno Avstralko Margaret Court in njenih rekordnih 24 naslovov, ko je postalo jasno, da se bo družina Williams nepričakovano razširila. Serena je naslov na OP Avstralije osvojila, ko je pod srcem že nosila svojo prvo hčerko, ki jo je s partnerjem Alexisom Ohanianom, soustanoviteljem družbenega omrežja reddit, poimenovala Alexis Olympia.

Še vedno »živi« z Venus

Okrevanje po porodu ni bilo enostavno – dolgo neodkrit strdek v pljučih bi bil zanjo skoraj usoden –, kljub temu pa je po 10 mesecih že igrala v finalu Wimbledona, kjer pa jo je na zmenku z zgodovino ustavila Nemka Angelique Kerber. Če bo letošnja sezona res poslovilna, si jo bo Williamsova zapomnila le po peščici nastopov, na turnirjih velike četverice je do prihoda v New York igrala le v Wimbledonu, kjer je poleg Melbourna slavila največkrat, kar sedemkrat v karieri, a se morala letos posloviti že v prvem kolu. Dobra tolažba so milijoni na računu, samo z nagradami za nastope je presegla znesek 94 milijonov dolarjev, njena prva zasledovalka je ravno sestra Venus s pol nižjim zneskom.

Oče Richard Williams je (bil) alfa in omega njene kariere, njegov zvesti sopotnik na tribunah pa je bil fotoaparat. FOTO: Reuters

Pri njeni odločitvi za slovo naj bi veliko vlogo odigrala družina, ki si je topel dom v minimalističnem slogu ustvarila v osupljivi vili severno od Miamija. Pri izbiri notranje opreme in ureditvi prostorov ji je na pomoč priskočila Venus oziroma njeno podjetje V Starr, tako da sestra, s katero je tako ali drugače preživela skoraj vse življenje, na neki način še vedno živi z njo. Predanost, samozavest in pogum so v času njunega odraščanja predstavljali tri ključne člene življenjskega trikotnika, kot vezni člen pa je oče Richard omenjal vero v boga.

Zdaj že več let ne spremlja tekem svojih deklet na stadionih, v zadnjem času je utrpel že več kapi, medtem ko zanj skrbi skrivnostni sin Chavoita, ki mu je Richard podelil vsa pooblastila, tudi za komuniciranje z javnostjo. Tako se je denimo v imenu očeta javno obsodil odmeven incident Willa Smitha na letošnji podelitvi oskarjev, kjer je Smith najprej primazal klofuto gostitelju Chrisu Rocku, nato pa pred očmi še vedno šokiranih sester Williams prejel zlati kipec za najboljšo glavno moško vlogo v filmu Kralj Richard, v katerem je upodobil njunega očeta.

Zdaj jo motivira Tiger

»Ne poznamo vseh okoliščin, toda ne podpiramo tega, da kdo koga udari, razen v primeru, ko gre za samoobrambo,« je za NBC prek sina izjavil Williams starejši, ki se je moral v zadnjih letih tudi sam braniti pred obtožbami o nasilnem vedenju, v čudnih okoliščinah in po dolgi sodni bitki je tudi izgubil lastništvo družinske hiše na Floridi, v kateri so z dekleti živeli ob začetku obiskovanja teniške akademije slovitega trenerja Maccija.

»Zaradi ljubezni počneš nore stvari,« je poskušal svojo klofuto pojasniti Smith. Kljub na trenutke noremu odraščanju in železni disciplini sta Serena in Venus ostali navezani na očeta, ki je bil vsa ta leta v dobrem in slabem njun karierni in moralni kompas. Novembra je Serena objavila kratek videoposnetek Richarda, zdaj že v vlogi dedka, kako ponosno snema in spodbuja Alexis Olympio med vožnjo s kolesom. »Redek prizor, eden in edini, največji vseh časov, še vedno motivira ... Kralj Richard, a jaz ga kličem očka,« je zapisala vsak hip najslavnejša teniška upokojenka.

A v pokoj se ji, kot je že dejala, ne mudi. Ob zmagi v 2. kolu nad drugo nosilko iz Estonije, Anett Kontaveit, jo je spodbujal tudi legendarni igralec golfa Tiger Woods, ki mu neverjetni povratki niso tuji. »On je eden od razlogov, da še vedno igram. Nisem vedela, kaj bi, imela sem toliko vprašanj, on pa me je motiviral. Ko pa se lahko zaneseš na nekoga takšnega ... Presneto, saj je vendar Tiger Woods! Res mi je prišlo prav, da sva razčistila nekatere reči,« je pod budnim Tigrovim očesom, morda zadnjič v karieri, zasijala Serena Williams.