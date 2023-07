Lisa Marie Presley umrla zaradi zapletov operacije pri hujšanju

Lisa Marie Presley je umrla zaradi zapletov, ki nastanejo zaradi zapore tankega črevesa. To se zgodi, ko je tanko črevo blokirano, včasih kot posledica raka debelega črevesa, zdravil ali adhezij (brazgotin), ki nastanejo po operacijah. Tudi nekatera stanja, ki povzročajo vnetje črevesja, lahko povzročijo obstrukcijo tankega črevesa.

Obdukcija je pokazala, da je zarastline povzročila operacija, namenjena kirurškemu zdravljenju debelosti, znana kot bariatrična operacija, ki ji je bila Presleyjeva podvržena pred več leti. »To je dolgotrajni zaplet te vrste operacije,« je zapisano v poročilu zdravnika, ki ga navaja CNN. Poročilo pravi, da droge niso prispevale k njeni smrti in da ni dokazov o sumljivih okoliščinah. Umrla je torej naravne smrti. V številnih primerih tovrstni bolniki občutijo močno bolečino, poročilo sodnega izvedenca je tudi navedlo, da se je Presleyjeva zjutraj pritoževala zaradi bolečin v trebuhu.

Tri hčerke

Edinka legende rokenrola Elvisa je umrla 12. januarja, nekaj ur zatem, ko so jo hitro prepeljali v kalifornijsko bolnišnico po srčnem zastoju. Imela je 54 let. Njen zadnji javni nastop je bil dva dni pred smrtjo, na podelitvi zlatih globusov. Pokopana je v Gracelandu, na posestvu svojega očeta, poleg svojega sina Benjamina Keougha, ki je leta 2020 storil samomor.

Slaba dva tedna po smrti je njena mati Priscilla Presley na višjem sodišču v Los Angelesu vložila zahtevek za razveljavitev njene oporoke. Dvomi namreč o verodostojnosti amandmaja iz leta 2016, po katerem sta soskrbnika sklada hčerinega premoženja namesto nje in nekdanjega menedžerja postala Lisina otroka Riley in Benjamin Keough. Pred smrtjo naj bi sicer zašla v finančne težave: davkariji je dolgovala milijon dolarjev in zapravila skoraj vse premoženje, ki ga je podedovala po leta 1977 umrlem očetu.

Za njo so ostale sicer tri hčerke, 33-letna igralka Riley Keough in 14-letni dvojčici Finley in Harper Lockwood.