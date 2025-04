Ljubljanska zanka

V nadaljevanju preberite:

Sodba ljudi je lahko dolgoročno celo relevantnejša in velikokrat natančnejša od ocene »strokovnih žirij«. Razlog je v številnejši žiriji »ljudstva« in v veliko večji pluralnosti. Stroka, ki odloča, je v Sloveniji spolitizirana. Če se ozremo po ta hip aktualnih strokovnih žirijah, od občinskih do najprestižnejših državnih, lahko dobimo občutek, da beremo kandidatno listo točno določene stranke, gotovo pa vsaj opcije. Takšna monolitnost je zadostni vzrok za skrb, da establišment kulturo razume kot nekaj, kar si lahko lasti, in da tistim, ki ne delijo istih nazorov, niti ne priznava strokovnosti. Menim, da to dolgoročno ni optimalno, saj kulturi prirezuje krila.