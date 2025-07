Slovenska imena: nič več Marij in Francev, prihajajo Nayi, Gaeli in Belle

V nadaljevanju preberite tudi:

Lani so starši iz slovenskih porodnišnic domov prinesli 16.875 novorojenčkov, med njimi je bilo največ Markov (205), Jakobov (187), Filipov (170), Em (165), Mij (162) in Julij (161), ki so bila prva tri najpogostejša imena za dečke in deklice. A zgodovina popularnih ali celo modnih imen pri nas je zelo zanimiva. Po prelomu tisočletja je opaziti porast popolnoma novih imen, ki se prvič pojavijo po letu 2000: Eman, Rubi, Gael, Nay, Buna, Rejan, Amelie, Dua, Ejna, Zal, Mael, Nia, Bella, Tay, Lionel, Sophia, Cataleya. Včasih se zdi, da si jih starši izmislijo, drugič da jih preoblikujejo iz bolj tradicionalnih, tretji vzrok so tudi želje, da bi bilo ime mednarodno in kot tako lahko izgovorljivo. Posebno poglavje sta še vedno Marija in Franc, pa tudi Luka ima svojo zgodbo.