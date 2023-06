Milijarderji in neznosna privlačnost ekstremnih odprav

Izginotje in iskanje podmornice na poti do Titanika je izpostavilo številna podjetja, ki ponujajo ekstremne odprave za dvajset, petdeset, sto milijonov dolarjev, evrov ali funtov ... A ni pomembna cena, pomembne so zadovoljne stranke. Kot piše Guardian, se najbolj ekstremni med najbogatejšimi na svetu odpravijo tako na rob vesolja kot na Antarktiko in zdi se, da je strast do ekstremnih doživetij med svetovnimi milijarderji še posebej močna.

Med petimi ljudmi na pogrešani podmornici Titan sta dva milijarderja: Hamish Harding, 58-letni britanski poslovnež, ki je obogatel s prodajo zasebnih letal in ima tri Guinnessove rekorde v ekstremnih poletih, ter britansko-pakistanski poslovnež Shahzada Dawood, 48, ki je na krovu s svojim 19-letnim sinom Sulaimanom.

Med petimi ljudmi na pogrešani podmornici Titan je avanturistići milijarder Hamish Harding. FOTO: Jannicke Mikkelsen Jannicke Mikkelsen via Reuters

Globoko, visoko

Pred potopom je Harding dejal, da bo to verjetno prva in edina misija Titana s posadko letos. A to ni bilo njegovo prvo potovanje na morsko dno. Odplul je že do Marijanskega jarka, najnižje točke na površju Zemlje, globine približno 10.911 metrov v Tihem oceanu. Bil pa je tudi zelo visoko. Lani je bil eden od šestih ljudi na krovu petega poleta s človeško posadko Blue Origin v lasti še enega milijarderja, Jeffa Bezosa.

Harding je po poročanju BBC odraščal v Hongkongu, se sredi osemdesetih med študijem na Cambridgeu kvalificiral za pilota in ustanovil svoje letalsko podjetje, potem ko je že zaslužil z bančno programsko opremo. Kot je lani poleti povedal za revijo Business Aviation, je bil potop s Titanom mišljen že junija 2022, vendar je bil preložen, ker je bila podmornica poškodovana pri prejšnjem potopu. Na vprašanje o njegovi raziskovalni strasti, pa je dejal: »Dobro se zavedamo tveganja.«

Britanski poslovnež Shahzada Dawood pa prihaja iz ene najbogatejših pakistanskih družin. Je podpredsednik pakistanskega konglomerata za gnojila. Sodeluje tudi z inštitutom SETI – raziskovalno organizacijo v Kaliforniji, ki išče nezemeljsko življenje, in podpira dve dobrodelni organizaciji, ki ju je ustanovil kralj Karel III. British Asian Trust in Prince's Trust International. Njegova družina je v izjavi poudarila, da ga zanima raziskovanje različnih naravnih habitatov, medtem ko je sin velik oboževalec znanstvenofantastične literature in učenja novih stvari.

Britansko-pakistanski poslovnež Shahzada Dawood je na krovu Titana z 19-letnim sinom Sulaimanom. FOTO: Handout/AFP

Vstopnice za podmornico Titan stanejo 250.000 dolarjev. Povratna vožnja običajno traja osem ur. Potovanje organizira OceanGate, podjetje za raziskovalni turizem, ki ga je ustanovil in vodi Stockton Rush, prav tako ameriški multimilijonar. Pogrešan na krovu je tudi francoski raziskovalec Paul Henri Nargeolet, globokomorski potapljač, ki je kraj razbitine Titanika obiskal več kot 30-krat in je znan kot Gospod Titanik.

Skrivno življenje superbogatašev

Kot še piše Daily Mail, so se v zadnjih nekaj desetletjih namnožile ponudbe, prilagojene superbogatim in ki so jih uvedli nekateri znani bogataši, vključno z Jeffom Bezosom, Richardom Bransonom in Elonom Muskom. Za sto milijonov evrov lahko posamezniki odpotujejo okoli lune z ruskim vesoljskim plovilom, za 20 milijonov pa lahko teden dni preživijo na Mednarodni vesoljski postaji (ISS). Bolj konservativni lahko porabijo pol milijona dolarjev za polet do začetka vesolja ali 250.000 dolarjev za obisk globin oceanov planeta.

Za 20 milijonov dolarjev lahko najbogatejši teden dni preživijo na Mednarodni vesoljski postaji (ISS). FOTO: Handout Reuters

Patrick Woodhead, polarni raziskovalec, je, denimo, ustanovil podjetje White Desert Antarctica, ki bogate stranke popelje na luksuzna potovanja na južni tečaj, ki stanejo do 98.500 dolarjev na osebo. Woodhead je v torek opisal Hardinga kot »neverjetnega letalskega raziskovalca« in dejal, da je večkrat potoval z njim na Antarktiko, vključno z astronavtom Buzzom Aldrinom.

Alpinist Garrett Madison za 93.500 ameriških dolarjev vodi »izlete« na Mount Everest. Pohvali se, da lahko tudi na gori njegov gost pričakuje prhe s plinskim pogonom in kuharja svetovnega razreda, ki pripravlja zrezek s kostmi, jagnječje kotlete ali fileje lososa. V epizodi ameriške televizijske oddaje Skrivno življenje superbogatašev je dejal: »To vsekakor ni poceni hobi. Ampak vsekakor je vredno vsakega penija.«

Bezosov Blue Origin je stranke v svoji kapsuli New Shepard popeljal do meja vesolja, kjer za nekaj minut občutijo breztežnost in se vrnejo. Čeprav Blue Origin ne razkrije cene teh vstopnic, njegov neposredni konkurent Virgin Galactic trenutno prodaja sedež za 450.000 ameriških dolarjev.

Alpinist Garrett Madison za 93.000 ameriških dolarjev vodi »izlete« na Mount Everest. FOTO: Chitrakar/Reuters

Zdi se, da je strast do ekstremnih doživetij pogosta med svetovnimi milijarderji. Ustanovitelj ameriškega softverskega podjetja Oracle Larry Ellison, denimo, rad dirka z jahtami, lastnik korporacije Virgin Richard Branson kajta, ustanovitelj twitterja Jack Dorsey pa je nekoč opravil desetdnevno tiho meditacijo ...

Kdo ve, kaj vse je še zapisano na domišljijskih seznamih najbogatejših.