Milijone bo porabila za nekaj, kar Trump sovraži

Osemdesetletna nekdanja kolumnistka E. Jean Carroll, ki ji je newyorška porota v petek prisodila več kot osemdeset milijonov dolarjev, ki ji jih mora bivši ameriški predsednik Donald Trump plačati zaradi obrekovanja, je razkrila svoje načrte. Kot je povedala za različne ameriške medije v zadnjih dneh, bi rada »denar dala nečemu, kar Donald Trump sovraži.« In s tem napovedala ustanovitev sklada za ženske, ki jih je Donald Trump spolno napadel. »To mu bo povzročilo bolečino in to je moj namen.« V pogovoru za CBS News je priznala, da je bila vsota, ki ji je bila podeljena prejšnji petek, izjemna. »Mislim, da je porota rekla, dovolj je.«

Povedala je še, da je bila prestrašena in da v tednih pred sojenjem ni ne jedla ne spala, toda strah je izginil, ko ga je videla na sodišču. »Ko se dejansko soočiš z moškim, je kot cesar brez oblačil. Ljudje okoli njega so tisti, ki mu dajejo moč.« je povedala za New York Times.

Več deset žensk je v zadnjih letih Trumpa obtožilo posilstva, spolnega napada in spolnega nadlegovanja, tudi Carrollova ga je obtožila, da jo je pred desetletji napadel garderobi luksuzne veleblagovnice Bergdorf Goodman na Manhattnu, za kar ga je lani zvezna porota kaznovala s petimi milijoni dolarjev odškodnine. V novem sojenju pa je zahtevala odškodnino, ker jo je Trump žalil in jo označil za lažnivko. Njena odvetnica Roberta Kaplan je že napovedala, da bodo v primeru, če jo bo Trump še naprej obrekoval, vložili novo tožbo. »Samo še več denarja bo.«