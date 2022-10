Mlečna kraljica ima najraje poletni okus slane karamele

Mlekarna Celeia vsako leto izbira mlečno kraljico Zelene Doline Slovenije, ki med svojim poslanstvom promocije pomena zdravega načina življenja ob uravnoteženi prehrani, slovenskega porekla izdelkov in mlekarske tradicije vedno poskrbi tudi, da kupci po vsej Sloveniji spoznajo njen okus. Mlečni desert Poredna karamela, kot so ga igrivo poimenovali v Mlekarni Celeia, vas bo s svojim okusom popeljal nazaj v razigrane, morsko obarvane poletne dni.

Novi desert s kraljičinim podpisom navdušuje z okusom slane karamele in slastnimi koščki čokolade: »Ob novici, da bom tudi jaz imela svoj desert, sem bila zares navdušena. Z velikim veseljem sem se podpisala na embalažo in s še večjim bom stala za kraljičinim desertom. Občutek je res neverjeten, hkrati pa bo to zgodba, ki jo bom pripovedovala svojim otrokom in vnukom,« je ob predstavitvi novega deserta povedala mlečna kraljica Zelene Doline Slovenije 2022 Aleksandra Matan.

Novost v liniji desertov Zelene Doline – Poredna karamela, kot vsi izdelki Mlekarne Celeia, nastaja le iz najboljšega mleka slovenskih kmetij in je brez gensko spremenjenih organizmov. Ob lansiranju deserta je nastal tudi igrivo zapeljiv oglas, ki je obarvan z morskim vzdušjem in spomini na poletje, kamor vas bodo popeljali desertni okusi. Kraljičin desert, s katerim boste začinili letošnjo jesen, vas že čaka pri najljubšem trgovcu.

Mlekarna Celeia je sicer največja mlekarna v slovenski lasti, ki danes povezuje 700 kmetij iz savinjske, šaleške, koroške, širše celjske in kozjanske regije, med katerimi se mnoge že več rodov ukvarjajo s prirejo mleka in ga dostavljajo v mlekarno. Letos praznujejo tudi 80-letnico organiziranega odkupa mleka, ki jo zaznamujejo z obujanjem nekaterih, nekoč legendarnih izdelkov, kot je legendarni jogurt LCA Unisex. S tem še dodatno izpostavljajo ponos na tradicijo, ki jo danes ohranjajo in razvijajo za prihodnost.

