Na Evroviziji zmagala Italija

Na Nizozemskem so nagrado prejeli Italijani. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Na finalu 65. tekmovanja za pesem Evrovizije v Rotterdamu so nocoj slavili italijanski rockerji Maneskin s pesmijo Zitti E Buoni. Italija si je zmago priborila z glasovi občinstva, saj so nacionalne žirije več glasov namenile švicarskemu pevcu Gjon's Tearsu, ki je bil na koncu tretji.Tako po glasovih žirije kot po končnem izidu je bila druga francoska pevka Barbara Pravi.Slovenska žirija je največ glasov namenila Italiji, gledalci pa so največ - 12 točk dali Srbiji, takoj za njo pa 10 točk Italiji.V Finalu je sicer nastopilo 26 skladb - po deset iz dveh predizborov ter velikih pet (Francije, Nemčije, Italije, Španije in Velike Britanije) ter zadnja zmagovalka in gostiteljica Nizozemska.Zmagovalno skupino, ki si je ime nadela po danski besedi za mesečino, sestavljajo pevec Damiano, basistka Victoria, kitarist Thomas in Ethan na bobnih. Člani skupine, ki so se med seboj poznali že med srednjo šolo, so se v skupino oblikovali leta 2015. V svojih skladbah združujejo različne sloge, od rocka, repa, do funka in popa. Tokrat so stavili na rock skladbo, katere naslov je v prevodu Bodi tiho in se obnašaj. Skupina je letos zmagala že na festivalu San Remo, evrovizijske stavnice pa so jih že pred današnjim finalom uvrščale zelo visoko.Najslabše jo je letos odnesla Velika Britanija, ki je ostala tako brez točk žirije kot brez točk gledalcev.Letos je Evrovizija po lanski odpadli izdaji zaradi koronavirusa potekala v prilagojeni različici, prireditev v dvorani Ahoy, ki sicer sprejme dobrih 16.000 obiskovalcev, si je v živo lahko ogledalo omejeno število gledalcev. Letošnjo Evrovizijo naj bi sicer spremljalo 180 milijonov gledalcev v 45 državah, organizatorji na Nizozemskem pa so se odločili za stroge zdravstvene in varnostne ukrepe ter manjše delegacije nastopajočih.Tudi sicer je letošnjo prireditev zaznamoval covid-19. Zaradi okužbe s koronavirusom v zasedbi so se islandski predstavniki predstavili le s posnetkom, skladba španskega predstavnika pevca Blasa Canta z naslovom Voy A Querdarme pa je obveljala za najbolj osebnoizpovedno, saj jo je posvetil svoji stari mami, ki je izgubila boj s covidom-19. Avstralska predstavnica Montaigne pa ni mogla pripotovati na Nizozemsko, zato je pesem na prvem predizboru predstavila v živo iz domovine. Zaradi okužbe s koronavirusno boleznijo se je s posnetkom predstavil tudi zadnji zmagovalec Evrovizije Duncan Laurence, ki je zapel zmagovalno skladbo Arcade ter novo Stars.Večina držav je na letošnje tekmovanje poslala istega predstavnika kot na lansko netekmovalno izdajo, le z drugo pesmijo. Prevladujoč jezik večine predstavnikov je bila tudi tokrat angleščina. Slišati pa je bilo tudi nekaj pesmi v materinščini, tej so tudi letos ostali zvesti srbski predstavniki oz. trio pevk Hurricane, ki so se predstavile z energično skladbo s sicer nesrbskim naslovom - Loco Loco. Z v celoti v ukrajinščini odpeto elektro-folk skladbo Shum se je predstavila skupina Go_A. S francosko pesmijo Tout l'Univers se je predstavil švicarski pevec Gjon's Tears. Slišati pa je bilo tudi nekaj besed v jeziku Sranan Tongo, ki ga govorijo v južnoameriški državi Surinam in jih je v pesmi Birth of a New Age zapel nizozemski predstavnik Jeangu Macrooy.V času glasovanja so občinstvu prikazali videoposnetek, ki sta ga ustvarila nizozemski didžej Afrojack in holandski glasbenik Wulf v sodelovanju z evrovizijskim orkestrom, ki je sicer na Evroviziji zadnjič zazvenel leta 1998. Nizozemska pevka pa je zapela skladbo Davida Guette Titanium. Nastopilo je tudi nekaj zmagovalcev prejšnjih tekmovanj: švedski pevec Mans Zelmerlöw, nizozemska skupina Teach-In, pevke Sandra Kim, Lenny Kuhr, Helena Paparizou ter finski Lordi.Evrovizijski finale je minil brez slovenske predstavnice Ane Soklič, ki se ji v torek s skladbo Amen ni uspelo uvrstiti v finale. Enako usodo je doživela tudi istoimenska skladba avstrijskega predstavnika Vincenta Buena, ki je izpadla na četrtkovem predizboru.