Na preprogi kar nekaj namigov za poročne obleke

Na letošnji 95. podelitvi oskarjev, kjer je bilo namesto rdeče preproge v barvi šampanjca, je bilo opaziti obleke drznejših barv, denimo vijoličasto nominiranke za najboljšo stransko igralko Angele Bassett v filmu Črni panter: Wakanda za vedno ali pa pompozno zeleno ogrinjalo Fan Bingbing s podpisom libanonsko-italijanskega oblikovalca Tonyja Warda, a modni tisk je opazil, da je precej prevladovala bela.

V belih oblekah, denimo Chanela, ki jo je nosila Michelle Williams, pernate Dior, v kateri je blestela Michelle Yeoh, ali beli vintage kreaciji Alexandra McQueena, v kateri je na prireditev prišla Rooney Mara, bi bilo mogoče najti navdih za letošnjo poročno obleko. »Bela se je izkazala za prebojno barvo večera: zvezde so se nagnile k minimalističnim, če ne nekoliko poročnim videzom,« so zapisali pri britanskem Voguu. A izpostavili so še marsikatero drugo, med njimi so kot vedno prevladovale kreacije znanih modnih hiš.

FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Z absolutnim zmagovalcem večera, filmom Vse povsod naenkrat, ki je prejel kar sedem oskarjev, je slavila tudi malezijska igralka Michelle Yeoh, znana med drugim tudi kot Bondovo dekle iz leta 1997 Piercea Brosnana v Jutri nikoli ne umre.

Na 95. podelitvi oskarjev je prejela zlati kipec za najboljšo žensko vlogo in s tem postala prva azijska igralka v zgodovini in šele druga nebelopolta igralka, ki je odnesla oskarja za najboljšo žensko igralko. Poklonila ga je svoj 84-letni mami. Z zlatim kipcem v rokah je postala tudi ena največkrat fotografiranih gostij večera, polnila pa je tudi sezname najbolje oblečenih na prireditvi ter se bo vpisala tudi v modno zgodovino oskarjev.

Pri portalu InStyle so zapisali, da je bila v beli obleki Dior couture v obliki črke A s prosojnim izrezom in vlečko iz tila videti kot angel. Opazili pa so tudi diamantni nakit iz draguljarske hiše Moussaieff, katere kose nosijo člani kraljevih družin, tudi iz arabskega sveta. Spomnili so še, da je Michelle Yeoh na podelitvi baft nosila Diorjev vintage hlačni komplet.

FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Štirinšestdesetletna Jamie Lee Curtis, igralka, ki je na sceni od svojega preboja v grozljivki Noč čarovnic zdaj že skoraj pol stoletja, se je 95. podelitve oskarjev udeležila kot nominiranka za najboljšo stransko vlogo v filmu Vse povsod naenkrat, kar je bila njena prva nominacija za oskarja v njeni dolgoletni karieri in kipec je naposled vendarle dobila. Za to priložnost je oblekla komplet Dolce & Gabbana, ob katerem modni kritiki niso prezrli, da se je zlil s tokratno slavnostno preprogo v barvi šampanjca.

V središču modnih objektivov je bila tudi pevka in igralka Rihanna, ki je znova jasno kazala svoj nosečniški trebuh, tokrat v obleki z obilo usnja modne hiše Alaïa. Videz je zaključila s čevlji s petami znamke Giuseppe Zanotti ter nakitom draguljarne Moussaieff.

Na slavnostnem večeru je zapela pesem Lift Me Up, nominirano za oskarja kot najboljšo izvirno pesem iz filma Črni panter: Wakanda za vedno. Toda ta usnjena oprava je bila le ena od njenih treh tega večera. Pela je v zanjo izdelani kreaciji Johna Galliana za Maison Margiela, na svoj stol pa se je vrnila v zelenem kompletu Bottega Veneta s povsem golim nosečniškim trebuhom.

FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Dvakratni dobitnici oskarja Cate Blanchett, ki je na 77. podelitvi leta 2004 slavila kot najboljša stranska igralka v Letalcu, na 86. pa kot najboljša igralka v Otožni Jasmine in je tokrat poleg Michelle Yeoh štela za največjo favoritko, se je oskar za njeno vlogo v psihološki drami Tár izmuznil. A je znana tudi po svoji vsakokratni modni izbiri. Pri izbiri oblačil za rdečo preprogo v ospredje postavlja trajnost, pogosto obleče tudi svoje stare obleke, a jih na novo stilizira.

Tokrat je modne kritike prepričala z arhivskim Louisom Vuittonom; svilenim zgornjim delom turkizno modre barve s podloženimi rameni ter elegantnim črnim krilom z vlečko. Videz je zaokrožila s poudarjeni srebrnimi uhani iste modne hiše. Neopaženo pa ni ostalo predvsem, da si je na svojo slavnostno opravo pripela modri trak, ki so ga izdelali begunci v sodelovanju z agencijo Združenih narodov za begunce UNHCR. Trak #WithRefugees je nosila kot znak sočutja in solidarnosti do tistih, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove zaradi vojne, spopadov in preganjanja. Pred sedmimi leti je bila imenovana za ambasadorko dobre volje UNHCR.

FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Austina Butlerja, ki je za vlogo kralja rokenrola v filmu Elvis prejel zlati globus in nagrado bafta ter tudi nominacijo za oskarja za najboljšo moško vlogo, so v smokingu iz črnega gladkega žameta francoske hiše Saint Laurent opazili tudi modni kritiki, uvrstili so ga med najbolje oblečene.

Pri portalu moške revije GQ so ga oklicali kar za kralja krojaštva, obenem pa spomnili, da zvezdnik obožuje suknjiče z dvojnim zapenjanjem in prav ta čista črna obleka bi bila v nasprotju z mnogimi drugimi suknjiči v različnih barvah, ki jih je nosil na drugih prireditvah, popoln videz za to, kar bi lahko bila najpomembnejša noč v njegovem življenju.

Oboževalci so opazili predvsem njegove lakaste čevlje s peto, ki je obleki pridala bolj kavbojsko silhueto, moški tisk pa je zapisal še nekaj o izbranem nakitu. Da se je odločil za navadno zlato zapestnico in par prstanov ter ni nosil ure, ki bi bila sicer nekaj običajnega na tej svojevrstni modni pisti.

Namesto dekleta, znane manekenke in hčere Cindy Crawford Kaie Gerber je na slavnostno preprogo prišel v spremstvu svojega agenta Jamesa Farrella. S Kaio Gerber sta se kot par prvič pojavila pred slabim letom dni na tako imenovanih oskarjih vzhodne obale, na dobrodelni gala prireditvi newyorškega metropolitanskega muzeja Met Gala.

FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Michelle Williams, ki je bila za vlogo Sammyjeve mame Mitzi Fabelman v filmu Fabelmanovi nominirana za najboljšo žensko vlogo, je na oskarjih nosila belo obleko Chanel haute couture in ogrinjalom iz svilenega tila.

Dekolte je bil izvezen s srebrnimi in belimi bleščicami ter biseri po navdihu kreacij iz kolekcije haute couture za letošnjo pomlad. Njen videz, pod katerega se je podpisala njena stilistka Kate Young, pa sta dopolnili še Tiffanyjeva ogrlica in zapestnica.

Williamsova je bila že pred tem po dvakrat nominirana za najboljšo glavno igralko (2011 in 2012) ter za najboljšo stransko igralko (2006 in 2017). Toda kot je v začetku leta povedala za revijo People, se je ta nominacija vendarle razlikovala od prejšnjih.

»Da sem bila povabljena k snemanju tega filma s Stevenom Spielbergom in da sem igrala njegovo mamo, ki jo je imel zelo, zelo rad, mi resnično veliko pomeni. To je več kot uresničitev sanj, kot življenjska čast,« je povedala. Pri portalu britanskega Vogua pa so z oskarjeve noči izpostavili tudi vrnitev njene najbolj preproznavne pričeske.

FOTO: Angela Weiss/AFP

Med moškimi, ki so ukradli pozornost modnega tiska in se niso držali najbolj varne izbire – klasičnega smokinga, je bil irski igralec Paul Mescal, nominiranec za glavno moško vlogo v filmu Aftersun. Nosil je belo-črn smoking znamke Gucci v slogu 70. let; s hlačami na zvonec in rdečo vrtnico na prsih.

FOTO: Valerie Macon/AFP

Aktivistka Malala Yousafzai, ki je pri komaj 17 letih kot najmlajša v zgodovini prejela Nobelovo nagrado za mir, je v hollywoodsko dvorano Dolby prišla kot producentka filma Stranger at the Gate, ki je bil nominiran za najboljši kratki dokumentarni film. Za to priložnost je oblekla bleščečo se srebrno obleko ameriške modne hiše Ralph Lauren z všito naglavno ruto in vlečko.

Kot je pojasnila za britanski Vogue predlanskim, običajno nosi naglavno ruto, ko je zunaj v javnosti, in sicer bolj kot kulturni simbol, in ne kot izkaz njene muslimanske vere.

FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Šestdesetletni režiser Baz Luhrmann, ki je bil za svoj film Elvis nominiran za oskarja za najboljši film, se je podelitve udeležil z ženo, avstralsko kostumografinjo Catherine Martin, dobitnico štirih oskarjev za Moulin Rouge in Veliki Gatsby (za najboljši kostumografiji in najboljše umetniško vodenje).

Tudi za film Elvis, ki ga je ameriški filmski inštitut razglasil za enega od desetih najboljših filmov lanskega leta, je ena od skupno osmih letošnjih nominacij za oskarja pripadla Martinovi – za najboljšo kostumografijo. Filmska ustvarjalca sta za slavnostno priložnost oblekla kreacije Prade, na podelitev ju je spremljala tudi 19-letna hči Lilly Luhrmann. Marsikdo je opazil predvsem Luhrmannovo ogrilico, ki je precej dragocen kos nakita iz žada in z briljanti, po pisanju Daily Maila vredna okoli 242.00 evrov.

Z italijansko modno oblikovalko Miuccio Prada sta Luhrmann in Martinova sodelovala tudi pri ustvarjanju kostumov za film Elvis, na podlagi preučevanja Elvisovih in Priscillinih oblačil so pri znamkah Prada in Miu Miu našli podobnosti tudi v svojih arhivih. Prada je s tem filmskim parom sodelovala že pri ustvarjanju kosov za Velikega Gatsbyja leta 2013 in pri oblačilih Leonarda DiCapria v filmu Romeo in Julija iz leta 1996.