Na prvi vmesni postaji najbolje kaže filmoma Emilia Pérez in Wicked

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je objavila ožji izbor filmov, kandidatov za oskarje. Če je ta izbor napovedalec zlatih kipcev, potem najbolje kaže Netflixovi Emilii Pérez, ki jo je evropska filmska akademija že razglasila za najboljši evropski film leta. Film režiserja Jacquesa Audiarda označujejo za mešanico kriminalke, muzikala in telenovele. V njem igrata Zoe Saldaña in Karla Sofía Gascón, doslej pa je pobral tudi nagrade za režijo in scenarij. Drugi kandidat pa je Wicked Universal Pictures, adaptacija uspešnega broadwayjskega muzikala, z Ariano Grande in Cynthio Erivo v glavnih vlogah.

Akademija je objavila ožje izbore v 10 kategorijah, kot so denimo dokumentarni igrani film, dokumentarni kratki film, mednarodni igrani film, ličenje in pričeska, glasba (izvirna glasba), glasba (izvirna pesem), kratki animirani film ... Najpomembnejše kategorije – vključno z najboljšim filmom, igralskimi kreacijami, scenarijem in režijo, pa nimajo ožjega izbora.

Emilia Pérez je bila uvrščena v šest ožjih izborov, kar je največ med vsemi filmi, vključno s kategorijo mednarodnega celovečernega filma, saj gre za francoski film, pa tudi za izvirno glasbo, masko, zvokom ter za dve izvirni skladbi. Wicked je blizu s štirimi omembami v ožjem izboru, Več filmov pa si je prislužilo tri omembe, vključno z Dune, peščeni planet, 2.del, Alien: Romulus, Gladiator II, Divja robotka in Blitz. Opazni so tudi filmi, ki jih na seznamih ni:

Med njimi je ameriška drama o eksotični plesalki Anora, dobitnica zlate palme v Cannesu, ki velja za pretendentko za najboljši film, najboljšo igralko in najboljšo režijo. Ali Nickel Boy, ki je prejel že vrsto nagrad združenja kritikov. Film o prijateljstvu je posnet po romanu Colsona Whiteheada, ki je prejel Pulitzerjevo nagrado. Zanimiv primer je tudi skladatelj Hans Zimmer, ki je v ožjem izboru za glasbo v filmu Blitz, za Peščeni planet pa presegel omejitev Akademije glede že obstoječe glasbe. Pravila namreč določajo, da v primeru franšiz partitura ne sme uporabljati več kot 20 odstotkov že obstoječih tem.

Ožji izbori so vmesna postaja do oskarjev, pri čemer člani Akademije glasujejo za izločitev kandidatov iz vseh prijavljenih in upravičenih naslovov. Akademijin ožji seznam potencialnih kandidatov bo januarja skrčen na seznam petih nominirancev na kategorijo prihajajočo 97. podelitev oskarjev. Nominacije bodo znane 17, januarja. Glasovanje za oskarje za določitev nominirancev v vseh 23 kategorijah se začne v sredo, 8. januarja, in zaključi v nedeljo, 12. januarja.

Ameriški televizijski voditelj in komik Conan O'Brien bo vodil slavnostno podelitev zlatih kipcev, ki bo 2. marca. V živo jo bo prenašala televizija ABC, istočasno pa jo bo mogoče spremljati na spletnem portalu Hulu.