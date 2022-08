Kam drugam kot na senčen vrt uhajajo misli in vodi korak, kadar puhti asfalt, poletju pa ni videti konca. Vrtovi in parki so tudi na seznamu krajev, ki jih je treba videti na počitnicah, ne glede na letni čas. Spomin sega k julijskemu počitku ob zelenem čaju in piškotih sreče v japonskem vrtu parka Golden Gate v San Franciscu.

Zasnovan je bil kot japonska vas za zimsko mednarodno razstavo leta 1894. Ko se je končala, je japonski krajinski arhitekt Makoto Hagivara z nadzornikom dosegel dogovor, po katerem so mu ga dovolili vzdrževati, vanj je poleg strasti vložil tudi osebno premoženje ter ga desetkratno razširil, na zdajšnjih 5 hektarov. Tam je živel z družino do leta 1942, dokler niso bili tako kot na tisoče japonskih Američanov internirani v taboriščih. Po vojni se družina ni smela vrniti v čajni vrt in marsikateri njihov element je bil odstranjen, a še danes ostaja ena od najbolj priljubljenih znamenitosti tega kalifornijskega mesta.

V kraljevih vrtovih Kew kradeta pozornost tudi viktorijanska bisera. Na fotografiji Temperate House iz leta 1860. Foto Wikipedija

Jesenski londonski kraljevi botanični vrtovi Kew, danes stari častitljivih 263 let, so razočarali prav – s čajnico. Krasna bela stavba z velikimi obokanimi okni, zgrajena že leta 1761, da bi pred mrazom obvarovala citruse, je v sebi skrivala samopostrežno menzo, v kateri so se za povrhu drenjali obiskovalci in kopičili pladnji. Tudi v Kew Gardens imajo japonski vrt in azijsko pagodo, toda pozornost neustavljivo pritegneta umetelna viktorijanska rastlinjaka, ki sta kot čudeža iz stekla in kovine zaslovela po britanskem imperiju in sta danes z vrtovi pod Unescovo zaščito.

Skrbno negovanega zelenja, mestoma le butično odmerjenega, je tudi pri nas nekaj. Pritlična osvežilna postojanka ima (najmanj) 125-let­no zgodovino, vrt stoletje več. Tudi slavni britanski naravoslovec David Attenborough je razkril, da ko je delal v pisarni, je ob depresivnih koncih tedna prihajal v Kew in globoko vdihnil. »To je krasno,« je dejal. Da le ne bi ob vse bolj vročih poletjih in redukcijah vode od teh čarobnih zelenih kotičkov ostali le še spomini.