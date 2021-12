Na slovenskih smučiščih bodo zagnali naprave

Letošnja smučarska sezona se začenja, kot bi bila naročena: na začetku decembra in za povrhu na naravnem snegu. Danes bodo naprave zagnali na Krvavcu; za zdaj bodo delovale štiri- in šestsedežnica ter krožna kabinska žičnica. Včeraj popoldne je bilo na smučišču več kot 80 centimetrov snega, naravnega in umetnega, in je še snežilo. Smučarje bodo, kot so napovedali, pozdravili z novostjo: tisti, ki so kupili vozovnice vnaprej, bodo imeli zagotovljen ločen vstop v kabinsko žičnico.

O skoraj meter debeli snežni odeji so včeraj poročali tudi z Vogla, kjer bodo prav tako danes začeli smučarsko sezono, a za zdaj še ne bodo zagnali vse naprav. Kot je za STA povedala Aleksandra Fiorelli iz Žičnic Vogel, imajo nekaj težav s pomanjkanjem kadrov, kar je posledica sezonskega zaposlovanja zaradi nerednega obratovanja in negotovosti, ki so povezane z epidemijo. Predprodaja smučarskih vozovnic je bila dokaj uspešna, k čemur so pripomogli tudi letošnji boni.

Vsem obiskovalcem, ki si bodo smučarske vozovnice zagotovili vnaprej, bodo na Krvavcu omogočili prednostni vhod na kabinsko žičnico. FOTO: Leon Vidic/Delo

Prve smučarje bodo sprejeli še na Rogli, kjer bodo na voljo vlečnice Uniorček, Košuta in Jasa ter štirisedežnica Planja, od sobote pa tudi tekaške proge. Na največjem koroškem smučišču na Kopah bosta danes začeli obratovati progi Pungart in Sedlo. Predvidevajo, da bodo do sredine decembra pripravljene tudi preostale, vključno z najdaljšo Kaštivnik, ki letos smučarje pričakuje razširjena.

Za jutri začetek smuke napovedujejo na Kaninu in Golteh, za prihodnji konec tedna pa še Pohorju. Doslej so zasneževali proge na Arehu in zgornjem delu Pohorja, zapadlo pa je tudi precej naravnega snega. Katere proge bodo odprte ob začetku sezone, bo po besedah Mihe Rubina iz Marproma odvisno od pogojev v prihodnjih dneh.