Nagrada za cepljenje: porcija sladke smetane

V živalskem vrtu v Oaklandu so doslej cepili tigre, medvede, pume in dihurje. FOTO: Živalski vrt Oakland

Levi, tigri, opici, dihurji

Živalski vrt Ljubljana V ZOO Ljubljana bodo vrste, dovzetne za okužbo s sars-cov-2, cepili takoj, ko bo mogoče. Cepivo podjetja Zoetis, s katerim cepijo živali v živalskih vrtovih v ZDA, v EU še ni registrirano. Prve bodo cepljene opice in velike mačke, je pojasnil vodja veterinarske službe Pavel Kvapil.

Aprila letos so okužbo z novim koronavirusom potrdili tudi pri treh malajskih tigrih v živalskem vrtu Virginia v Norfolku, aprila lani pa pri petih tigrih in treh levih v živalskem vrtu v Bronxu. FOTO: Reuters

Prva je bila orangutanka Karen

Države in podjetja po svetu kot spodbudo za cepljenje proti covidu-19 ljudem ponujajo denar, vstopnice za prireditve, zastonj pivo, krofe, kravo (Filipini), avtomobil (neke vrste loterija v Moskvi). Živali, ki so jih cepili v živalskem vrtu v Oaklandu, so za nagrado dobile osvežilno prho, medved pa porcijo stepene sladke smetane.V živalskem vrtu v Oaklandu so s cepivom, ki ga je razvila in vrtu donirala veterinarska farmacevtska družba Zoetis, doslej cepili tigre, medvede, pume in dihurje. Čeprav noben prebivalec tega živalskega vrta ni zbolel za koronavirusom, so se pristojni za cepilno kampanjo odločili kot proaktivni ukrep za zajezitev virusa. Prej so stavili na ohranjanje medosebne razdalje med obiskovalci, oskrbniki in živalmi, za katere je bilo dokazano, da so dovzetne za okužbo s sars-cov-2.Družba Zoetis iz New Jerseyja na spletni strani piše, da je razvila cepivo proti koronavirusu za pse, mačke in minke. Ameriški zvezni oddelek za kmetijstvo ga je odobril za eksperimentalno uporabo na posamičnih živalih. »Na srečo cepljenje proti covidu-19 trenutno ni potrebno za hišne ljubljenčke in rejne živali, smo pa ponosni, da lahko s svojim delom pomagamo zmanjšati tveganje za okužbo z virusom pri živalih v živalskih vrtovih,« je dejal Mahesh Kumar, višji podpredsednik družbe.Za cepljenje nekaterih svojih prebivalcev z enakim cepivom so se odločili tudi v živalskem vrtu v Denverju. Glavni veterinar dr.je poudaril, da je bilo cepivo omenjenega podjetja razvito izključno za uporabo pri živalih, zato s cepljenjem teh ne odtegujejo cepiv ljudem. Tudi v tem živalskem vrtu niso imeli žrtev covida med živalmi. Prva pošiljka okoli 40 odmerkov cepiva, ki zadoščajo za cepljenje 20 živali, bo v živalski vrt prispela v prihodnjih tednih, ko bodo opravili tudi cepljenje. »Med gorilami bomo morda cepili eno ali dve, pri levih dva ali tri, ter se tako prepričali, da je cepivo učinkovito, preden bomo z njim cepili vse živali,« je pojasnil Larsen. Do konca poletja jih nameravajo cepiti do sto. Pri vsaki živali, ki jo bodo cepili, bodo z odvzemi krvi spremljali količino protiteles proti virusu.Orangutanka Karen in trije drugi orangutani ter pet opic bonobi iz živalskega vrta v San Diegu so bili prvi prebivalci živalskih vrtov, ki so bili cepljeni proti covidu-19. Po dva odmerka eksperimentalnega cepiva so prejeli že februarja.Tveganje za prenos covida-19 z živali na ljudi je po doslej znanih raziskavah majhno, v obratni smeri pa je večje. Najbolj dovzetne za okužbo so mačke, tudi velike, opice in dihurji. Živali se večinoma okužijo prek okuženih skrbnikov. Januarja so okužbo s covidom-19 potrdili pri osmih gorilah v živalskem vrtu v San Diegu. Ugotovili so, da jih je okužil asimptomatičen skrbnik, ki je nosil zaščitno opremo. Aprila letos so okužbo potrdili tudi pri treh malajskih tigrih v živalskem vrtu Virginia v Norfolku, tudi ti naj bi se okužili od ljudi, aprila lani pa pri petih tigrih in treh levih v živalskem vrtu v Bronxu. Novembra lani je danska vlada odredila usmrtitev več kot 15 milijonov minkov, ki jih gojijo za krzno, zaradi strahu, da bi se pri njih lahko razvila nova različica koronavirusa.