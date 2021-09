Nagradna igra s počitnicami, dan dopusta in finančni dodatek

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanska Drama: Odločitev je osebna Jernej Pristov, predstavnik SNG Drama Ljubljana za odnose z javnostjo, je poudaril, da spoštujejo vse ukrepe za zajezitev širjenja covida-19, navsezadnje že zato, ker so bile kulturne ustanove tako dolgo zaprte. Velik del kolektiva se je cepil takoj, ko je bilo mogoče, pozneje še prebolevniki, nekateri igralci so sodelovali tudi v kampanji ozaveščenja o cepljenju. S kakšnimi posebnimi akcijami, kakršne navajajo nekatere gospodarske družbe, jih ne nagovarjajo, saj tako kot velja konsenz na ravni družbe, spoštujejo, da je odločitev za cepljenje osebna. »Ves čas poudarjamo pomen zaščitnih ukrepov, med katerimi je tudi cepljenje. Delamo vse, kar je v naši moči, da nas virus ne bi prizadel,« je zagotovil Pristov.

Povabilo z možnostjo nagrade v obliki počitnic za vso družino ali finančnim dodatkom k plači – to sta dva od načinov, s katerimi podjetja nagovarjajo zaposlene, da se cepijo proti covidu-19. Z različnimi spodbudami, med katere sodi (so)organiziranje cepljenja, po lastnih ocenah pridejo nad državno oziroma regijsko povprečje precepljenosti v državi, ki je ta čas približno 44 odstotkov, sicer pa tudi v gospodarstvu zagovarjajo premišljeno nagovarjanje zaposlenih in prostovoljnost cepljenja.Najprej smo povprašali pri farmacevtskih družbah, kjer so po pričakovanjih zaposleni strokovno najbolj podkovani. V novomeški tovarni zdravil Krka sodelavce k cepljenju spodbujajo s kampanjo Zakaj se boš pa ti cepil?, ki predstavlja razloge za to odločitev. »Želimo si namreč, da bi se ljudje zavedali pomena cepljenja in se izognili morebitnim okužbam,« so zapisali v službi za odnose z javnostjo. Da bi jih privabili več, so v preteklosti kampanjo podkrepili z nagradno igro, po kateri so štirje sodelavci dva tedna brezplačno letovali v Krkinih termah v Strunjanu skupaj s po tremi družinskimi člani.Za vse sodelavce so takoj, ko je bilo mogoče, s pomočjo novomeškega zdravstvenega doma in drugimi zunanjimi zdravstvenimi izvajalci organizirali cepljenje v prostorih podjetja. Zdaj je to že utečeno; cepijo v Krki v Novem mestu, Ljubljani in Ljutomeru. »Vrsto cepiva skladno z razpoložljivostjo in smernicami, upoštevaje starost sodelavca, določijo zdravniki. Tako tudi krkaši prispevamo k obvladanju epidemije,« so zapisali v odgovoru.V Leku o nagrajevanju sodelavcev, ki se odločijo za cepljenje, ne razmišljajo, jim pa cepljenje, kot so zapisali, zelo priporočajo, »saj verjamemo v znanost in učinkovitost cepiv in se zavedamo, da samo z zaščitnimi ukrepi ni mogoče ustaviti epidemije virusa sars-cov-2«. Sodelavce redno ozaveščajo o pomenu cepljenja, na eno od rednih virtualnih srečanj vseh zaposlenih so povabili tudi prof. dr. Boruta Štruklja s fakultete za farmacijo, ki jim je predstavil vsa znana dejstva o obstoječih cepivih in samem cepljenju.Maja, ko so bili v okviru nacionalne strategije cepljenja proti covidu-19 kot prednostna skupina (farmacevtska industrija) pozvani, da izkažejo interes za to, se je prijavilo več kot 2300 sodelavcev. Cepljenje so nato v sodelovanju z zdravstvenimi domovi in cepilnimi centri izvedli za večino od teh.Pred časom so Slovenski državni gozdovi (SiDG) na spletni strani objavili napoved, da bodo zaposlenim, ki bodo do konca letošnjega septembra polno cepljeni proti covidu-19, izplačali enkratno finančno nagrado v višini 70 evrov neto. Poslovodstvo se je za takšno nagrado odločilo avgusta na pobudo sindikata delavcev SiDG in ker verjame, da je cepljenje najboljša zaščita za preprečevanje širjenja epidemije in pomeni tudi manjši pritisk na zdravstveni sistem, je odgovorilaiz službe za odnose z javnostjo.Od 330 zaposlenih v SiDG je do včeraj dokazilo o cepljenju z ustreznim številom odmerkov predložilo 123 sodelavcev. V hčerinski družbi Snežnik Kočevska Reka in njeni hčerinski družbi Snežnik Sinpo pa od 151 zaposlenih 66. Rok se sicer še ni iztekel, dokazila lahko dostavijo do konca meseca.Zaradi naraščanja okužb, ki smo mu priča v zadnjih dneh, SiDG poleg preostalih zaščitnih ukrepov uvaja pogoj PCT, tako za zunanje izvajalce kot za zaposlene. »Tisti, ki niso preboleli koronavirusne bolezni in se niso cepili, se bodo morali vsak teden samotestirati. Enake ukrepe uvajajo v podjetjih Snežnik in Snežnik Sinpo, kjer so imeli lani in letos zaradi bolniških odsotnosti kot posledice covida-19 precejšnje težave z organiziranjem delovnih procesov. Za uvedbo pogoja PCT smo se odločili, ker želimo v skupini čim bolj varno in nemoteno izvajati delovne procese in skupaj pomagati pri lažjem obvladovanju epidemije. Negativnih odzivov na uvedbo pogoja PCT nismo zaznali.«Nagrado v znesku 70 evrov so zaposlenim namenili tudi v podjetju Eti Izlake. Kot je povedala, strokovna sodelavka za marketing in odnose z javnostjo, različne akcije, s katerimi jih nagovarjajo k cepljenju, izvajajo ves čas. Med drugim so jim posredovali promocijo cepljenja, ki jo je pripravil NIJZ, po podjetju so izobesili plakate, informacije se vrtijo na informacijskih zaslonih, trikrat so v sodelovanju z zdravstvenim domom pripravili cepljenje proti covidu-19 na sedežu podjetja in organizirali več okroglih miz oziroma pogovorov, na katerih je zdravnik razlagal o pomenu tega zaščitnega ukrepa.»Odziv je bil večinoma dober, pri precepljenosti naših zaposlenih, ki je večja od zasavskega povprečja, pa sta pomagali prevesititi tehtnico tudi denarna nagrada in organizacija cepljenja na sedežu podjetja,« je pojasnila Peščeva.S promocijo bodo nadaljevali kot do zdaj, podaljšali so tudi rok za pridobitev nagrade za cepljenje, radi bi dosegli precepljenost, kakršna omogoča varno in zdravo delo vsem zaposlenim. V slovenskih podjetjih skupine je zaposlenih 1230 ljudi (v skupini 1900), do zdaj večjih izbruhov okužb niso imeli, saj so že zelo zgodaj uvedli zaščitne ukrepe.Poročali smo že, da so v tovarni aluminija Talum v Kidričevem sredi julija organizirali prvo cepljenje; ob vhodu imajo namreč svojo ambulanto. Od takrat se je to že uveljavilo, izvajajo ga vsake tri tedne ob četrtkih, naslednje bo 16. septembra, je povedalaiz službe za odnose z javnostmi. V družbi z okoli 1460 zaposlenimi so sicer skupinskih cepljenj že navajeni, že pred covidom so jim zagotavljali takšno zaščito pred klopnim meningitisom in gripo, ob pojavu cepiva zoper novo koronavirusno bolezen so tudi delavci začeli spraševati, ali bodo v tovarni cepili. Takoj ko je bilo mogoče, so to organizirali (pred tem so to opravili v zdravstvenem domu na Ptuju); zdaj se za cepljenje vsakič prijavi okoli 20 ljudi.Kot je pojasnila sogovornica, prijave zbirajo zgolj zaradi lažje organizacije, da ljudje ne čakajo, podatka o končnem številu udeležencev sicer nimajo, prav tako ne o precepljenosti, po njihovi oceni pa so nad povprečjem podravske regije, ki je sicer med najslabše precepljenimi (oba odmerka je prejelo 40,6 odstotka prebivalcev), in tudi nad državnim povprečjem. O finančnih spodbudah doslej niso razmišljali, vsakemu zaposlenemu, ki se odloči za to, pripada ura upravičene odsotnosti z dela. »Sodelavce sicer ves čas ozaveščamo o samozaščitnem ravnanju, kajti naša proizvodnja poteka 24 ur na dan, vse dni v letu. Tudi pri izvajanju ukrepov smo zelo dosledni, morda v nekaterih primerih še bolj striktni, kot je predpisano na državni ravni,« je dejala Nataša Vodušek Fras.Na drugem koncu Slovenije, v podjetju Eta Cerkno, so s sodelovanjem lokalne skupnosti in zdravstvenega doma za zaposlene prav tako približali lokacijo cepljenja, redno jih obveščajo o datumih in jih na splošno nagovarjajo, naj se odločijo za ta korak, saj je to »najboljši način, da premagamo virus, zaščitimo sebe, družinske člane, prijatelje, sosede, znance in sodelavce in se vrnemo v običajne tirnice življenja, kar si vsi želimo«. Ob pomoči zdravnice so pripravili predavanje o covidu-19, posledicah in tveganjih ter o pomenu cepljenja. Zaposlenemu, ki se odloči za cepljenje, tisti dan pripada dveurna odsotnost z dela. Akcije, pri katerih je poudarek na obveščanju in informiranju, sicer pripravljajo vsaj dvakrat na mesec.Ker je cepljenje vendarle prostovoljno, učinkov spodbud ne morejo oceniti, na podlagi dovoljene odsotnosti pa sklepajo, da so delovale pozitivno. »Ves čas poudarjamo, kako pomembni so zaščita in spoštovanje varnostnih ukrepov ter zavedanje zaposlenih, da skrbimo za njihovo varnost.«V Novi Ljubljanski banki zaposlene (v vsej skupini jih je okoli 8500, v Sloveniji 2500) k cepljenju spodbujajo, a poudarjajo, da je to prostovoljna odločitev. Nagovarjajo jih po internih kanalih, pri čemer poudarjajo prednosti cepljenja, razbijajo mite in se pri tem opirajo na informacije in gradivo stroke, denimo UKC in NIJZ. Zaposlenim, ki so se cepili in so to informacijo pripravljeni razkriti, pa ponudijo dodaten dan izrednega dopusta. To možnost lahko uveljavljajo tisti, ki so polno cepljeni ali so preboleli covid-19 in zanje zadostuje en odmerek cepiva, kot priporoča zdravstvena stroka.»Kolikšen delež zaposlenih je precepljen, ne vemo, saj skladno s pravili tega ne sprašujemo, niti ne preverjamo, lahko pa denimo zagotovimo, da je tako rekoč v celoti precepljeno vse višje vodstvo banke, ki je to informacijo razkrilo prostovoljno in tako deluje z zgledom,« so zapisali v oddelku za komuniciranje. Želijo pa si, so poudarili, čim večje precepljenosti, saj verjamejo, da jim bo to omogočilo hitrejšo vrnitev v »normalnost« ter nemoteno delo in stike tako s strankami kot s sodelavci.Izpolnjevanje pogoja PCT sicer v NLB velja v vseh primerih, ko sodelavci pridejo v stik z ljudmi, ki niso zaposleni v družbi. V tem tednu prehodnega obdobja težav niso zaznali, imajo pa zaposleni vprašanja, na katera se dosledno odzivajo, so zagotovili.