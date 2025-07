Najbolj priljubljene turistične destinacije s še višjimi turističnimi taksami

Številne priljubljene turistične destinacije so za leto 2025 napovedale uvedbo ali povišanje turističnih taks. Novi davčni ukrepi naj bi spodbudili trajnostni turizem, s prihodkom pa bi države izboljšale svojo turistično infrastrukturo. Višina pristojbine se je najbolj povečala na priljubljenih otokih in v nekaterih mestih, kjer je število obiskovalcev najvišje.

Vstopna taksa za Benetke, ki so jo za april, maj, junij in julij uvedli preteklo leto, še naprej velja tudi v letu 2025, in sicer znaša pet evrov. Tudi Grčija je uvedla sezonske turistične davke, ki znašajo okoli dva evra na dan v obdobju med novembrom in marcem in 8 evrov na dan v času visoke sezone. Cene se razlikujejo glede na obljudenost posamezne destinacije, grška vlada bo namreč za obisk priljubljenih otokov Santorini in Mykonos zaračunala tudi do 20 evrov.

Grška vlada je za obisk nekaterih otokov davek povišala do 20 evrov na noč. FOTO: Gleb Garanich/ Reuters

Portugalska je januarja na Azorih uvedla davek v višini dveh evrov na osebo na nočitev, Španija pa je na Balearskih otokih zvišala turistično takso iz štiri na šest evrov v visoki sezoni. V Amsterdamu so letos turistični davek zvišali na 12,5 odstotka cene nastanitve, kar je eden najvišjih davkov v Evropi. Poleg tega višje pristojbine veljajo tudi za križarjenja, kjer davek znaša 14,5 evra na osebo.

Turistična taksa za prizorišče Belega lotosa Tajska je za leto 2025 napovedala turistično pristojbino v višini 7,5 evra, a so ukrep prestavili na prihodnje leto. Država, kjer se je odvijala tretja sezona odmevne serije Beli lotos, se je za odlog ukrepa odločila zaradi petodstotnega upada v turizmu v zadnjem letu in nestabilnega svetovnega gospodarstva. Kljub temu je Tajsko v letu 2024 obiskalo okoli 35 milijonov turistov, turistični sektor pa državi prinese kar 20 odstotkov celotnega BDP.

Novi davčni ukrepi po tudi na Otoku

Za vstop v Združeno kraljestvo je potrebno pridobiti dovoljenje ETA, ki je za 34 evropskih držav in njihova pridružena ozemlja, vključno s Slovenijo, postalo obvezno od 2. aprila 2025. Pristojbina je sprva znašala deset funtov ali 11,53 evra, po zadnjih podatkih navedenih na uradni spletni strani vlade Združenega kraljestva pa cena dovoljenja znaša 16 funtov ali 18,44 evra. Za dovoljenje so morali sprva plačati vsi, ki so vstopali v Združeno kraljestvo, tudi zgolj za prestop na letališču, od povišanja cene pa to za tranzitne potnike ne velja več.

People are seen near the London Eye, in London, Britain, August 27, 2024. REUTERS/Mina Kim Foto Mina Kim Reuters

Turistično takso so pretekli teden potrdili tudi v valižanskem parlamentu. Lokalne oblasti bodo tako od leta 2027 lahko turistom zaračunale 0,75 funta ali 0,86 evra za nočitev v kampih in hostlih ter 1,3 funta ali 1,5 evra za nočitev v ostalih nastanitvah. S prihodki od nove turistične pristojbine nameravajo med drugim financirati vladni program, ki spodbuja učenje valižanščine.

Na Škotskem bodo z julijem 2026 uvedli t.i. pristojbino za obiskovalce. Turisti bodo morali plačati pet odstotkov vrednosti njihove celotne nastanitve v hotelu, penzionu in airbnbju. Pristojbino bodo začeli zaračunavati za vsako rezervacijo po 1. oktobru 2025.

Številne države so se oborožile z davčnimi ukrepi v boju za trajnostni turizem, a vse večjih množic turistov višje pristojbine ne ovirajo pri obiskovanju priljubljenih destinacij.