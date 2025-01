Za vstop v Združeno kraljestvo bo treba plačati

Vsi tisti, ki ne potrebujejo vizuma za potovanje v Združeno kraljestvo, si bodo morali odslej priskrbeti elektronsko odobritev potovanja (ETA). Gre za digitalno potrdilo, ki potnikom omogoča vstop v Združeno kraljestvo še pred prihodom v državo. ETA ni obvezna le za turistična in poslovna potovanja, krajša od šestih mesecev, temveč tudi za prestopanje na letališčih po Združenem kraljestvu.

Obvezna taksa je po zasnovi enaka ameriški ustreznici ESTA, ki prav tako vnaprej odobri potnikov prihod v Združene države Amerike, pojasnjuje CNN.

Za Slovence obvezna od 2. aprila dlje

Za potnike, ki prihajajo iz Katarja in držav članic Sveta za sodelovanje v Zalivu (Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar, Savdska Arabija in Združeni arabski emirati), je ETA obvezna že od novembra 2024, od jutri pa si bodo morali odobritev potovanja priskrbeti tudi potniki iz dodatnih 48 držav, med njimi obiskovalci iz ZDA, Kanade in Avstralije, je zapisano na spletni strani vlade Združenega kraljestva.

ETA bo za 34 evropskih držav in njihova pridružena ozemlja obvezna od 2. aprila 2025, zanjo pa se potniki lahko prijavijo od 5. marca 2025.

Na letališčih bodo kljub odobrenim potrdilom ETA še vedno preverjali potne liste. FOTO: Toby Melville/Reuters

Omenjenega dovoljenja pa si ni treba priskrbeti tistim, ki že imajo vizum ali dovoljenje za bivanje v Združenem kraljestvu oziroma so britanski ali irski državljani.

Potniki z državljanstvom, ki za vstop v Združeno kraljestvo še vedno potrebujejo vizum, si ga bodo morali priskrbeti, a jim pri tem ne bo treba plačati tudi za potrdilo ETA.

Kako do digitalnega potrdila?

Za potrdilo ETA se potniki lahko prijavijo prek spletne strani ali aplikacije vlade Združenega kraljestva, zanjo pa bodo odšteli deset britanskih funtov oziroma 12,06 evra. Prosilci za izpolnitev prijave potrebujejo veljavni potni list v fizični obliki in delujoč elektronski naslov. Plačilo takse je mogoče s kreditno ali debetno kartico in z Apple Pay ali Google Pay, je še zapisano na spletni strani vlade Združenega kraljestva.

Potnik lahko v časovnem obdobju dveh let z odobrenim potrdilom v Združeno kraljestvo vstopa večkrat. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Potrdilo od odobritve dalje velja dve leti. V tem časovnem obdobju lahko potnik v Združeno kraljestvo vstopa večkrat, a ne za dlje kot šest mesecev skupaj. Prav tako bo na letališčih še vedno obvezno preverjanje potnih listov.

Potovalna avtorizacija tudi v EU

Evropska unija je v preteklem letu napovedala evropski sistem potovalnih informacij in avtorizacije (Etias), ki bo začel veljati skupaj s sistemom za vstop in izstop (EES) za države schengenskega območja, poroča STA.

Etias bo od državljanov več kot 60 držav, ki niso članice EU, pred vstopom v schengensko območje zahteval oddajo vloge za vstop in plačilo takse v znesku sedmih evrov, EES pa bo od nedržavljanov EU zahteval, da zagotovijo biometrične podatke, kot so prstni odtisi in posnetki obraza.