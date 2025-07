V nadaljevanju preberite:

Turistični delavci pri nas in južnih sosedih so z letošnjim prvim polletjem tako po obisku kot ustvarjenih prenočitvah lahko zadovoljni. Še posebno dober pa je bil zaradi verskih praznikov in zelo toplega vremena junij, saj je bila rast števila gostov ponekod celo dvoštevilčna. Podatki kažejo, da je bila rast v Sloveniji prejšnji mesec skoraj dvakrat večja kakor na Hrvaškem.