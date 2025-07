Zaposleni dobijo bonus, če ugotovijo, da imajo potniki prevelik kovček

Kot je razkril britanski časnik Guardian, letališko osebje prejema denarne bonuse za vsakega potnika, ki ga ujamejo s preveliko ročno prtljago. Razkrito elektronsko sporočilo, ki ga je prvotno objavil Jersey Evening Post, dokazuje, da so uslužbenci podjetja Swissport, ki skrbi za zemeljsko oskrbo na številnih letališčih, upravičeni do izplačila v višini 1,20 funta (približno en funt po obdavčitvi, kar znaša 1,16 evra) za vsako torbo, ki jo pri izhodu na letalo označijo kot preveliko.

Ta shema, poimenovana »spodbuda za prihodke od prtljage pri izhodu Easyjet«, je bila po navedbah iz internega sporočila uvedena, da bi »nagradili agente, ki delajo prav«.

Sporočilo, poslano osebju na sedmih letališčih v Združenem kraljestvu in na Kanalskih otokih, vključno z Birminghamom, Glasgowom in Newcastlom, sicer miri zaposlene, da se podatki o uspešnosti posameznikov ne bodo uporabljali za negativne namene, temveč za »prepoznavanje priložnosti za dodatno podporo in usposabljanje«. Politika, uvedena že novembra leta 2023, po poročanju medijev še vedno velja.

A praksa ni omejena le na Swissport. Kot poroča Sunday Times, tudi osebje podjetja DHL Supply Chain na letališčih Gatwick, Bristol in Manchester prejema »simboličen znesek« za vsako Easyjetovo torbo, ki ne ustreza pravilom.

Španija je pet nizkocenovnih letalskih prevoznikov oglobila s skupno 179 milijoni evrov. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Spopadi pri izhodih in obramba prevoznikov

Ta sistem postavlja letališko osebje, ki sicer zasluži slabih 14 evrov na uro, v izjemno nehvaležen položaj. Anonimni viri iz vrst zaposlenih so za britanske medije pojasnili, da so spopadi s potniki postali del vsakdana. »Soočanje z ljudmi s preveliko prtljago je kot lovljenje potnikov brez vozovnic,« je za Sunday Times povedal nekdanji vodja potniškega servisa pri Swissportu. »Tvegaš zmerjanje ali še kaj hujšega – predstavljajte si, da ustavite skupino fantov na fantovščini in jim poveste, da jim boste za oddajo torb zaračunali več, kot so plačali za letalske vozovnice.«

Pravila Easyjeta so sicer jasna: potniki lahko brezplačno na krov vzamejo manjšo torbo, ki se lahko pospravi pod sedež. Za večjo kabinsko prtljago, ki gre v predal nad glavo, je treba doplačati od 5,99 funta naprej. Če pa potnika s preveliko torbo odkrijejo šele pri izhodu na letalo, ga to stane pavšalnih 55 evrov.

Letalske družbe se na očitke odzivajo zadržano. Pri Easyjetu so poudarili, da sodelujejo z različnimi podjetji za zemeljsko oskrbo, ki sama urejajo plačila svojim zaposlenim brez njihovega nadzora. Njihov fokus naj bi bil na tem, da »naši partnerji pravilno in dosledno uporabljajo naše politike v dobro vseh potnikov«.

Pravila letalske družbe Easyjet potnikom dovoljujejo, da na krov brezplačno vzamejo eno manjšo torbo. FOTO: Rafael Marchante/Reuters

Pri Swissportu so se odzvali s korporativno izjavo, da zgolj »služimo našim letalskim strankam in uporabljamo njihove politike pod pogoji, ki veljajo za upravljanje njihovega delovanja«.

Ryanair medtem trdi, da osebju Swissporta ne ponuja finančnih spodbud, a kot navaja Guardian, niso potrdili, ali to velja tudi za druge zunanje izvajalce.

Evropska unija pripravlja protiudarec

Medtem ko se na letališčih bijejo bitke za centimetre in kilograme, se v Bruslju pripravljajo sistemske spremembe. Kot v svoji analizi pojasnjuje Euronews, so trditve, da je EU že prepovedala zaračunavanje ročne prtljage, napačne, a kažejo na močno politično voljo za spremembe. Odbor za promet evropskega parlamenta je konec junija glasoval za predlog, ki bi potnikom omogočil, da na letalo brezplačno vzamejo dva kosa prtljage: osebno torbico in večjo kabinsko torbo do sedem kilogramov.

Letalski prevozniki in njihov lobi Airlines for Europe (A4E) so do predloga pričakovano ostri. Trdijo, da bi takšna regulacija »odvzela izbiro potrošnikom in vse potnike prisilila v plačilo storitev, ki jih morda ne potrebujejo«.

Generalna direktorica A4E Ourania Georgoutsakou je situacijo slikovito primerjala: »Kaj je naslednje? Obvezna pokovka in pijača kot del kinovstopnice?« Po njihovem mnenju bi se stroški prtljage preprosto vključili v osnovno ceno vozovnic, kar bi jih podražilo za vse.

Letalski lobi Airlines for Europe (A4E) z generalno direktorico Ourania Georgoutsakou na čelu nasprotuje predlaganim spremembam. FOTO: Yves Herman/Reuters

Pot do uveljavitve te spremembe pričakovano še zdaleč ni končana. Glasovanje v odboru je šele prvi korak. Predlog mora potrditi še celoten evropski parlament na zasedanju. Če bo uspešen, se bodo začela pogajanja s svetom EU, v katerem so zastopane vlade držav članic. Šele kompromis med obema institucijama lahko postane zakon, ki pa ga morata na koncu obe strani ponovno potrditi.

Vlade držav članic so, kot poroča Euronews, tej ideji večinoma nenaklonjene. Njihovo skupno stališče predvideva le, da morajo biti brezplačni »osebni predmeti, nujni za čas potovanja«, kot so dokumenti, zdravila, knjige in hrana. Izjema je Španija, ki je pet nizkocenovnih prevoznikov, vključno z Ryanairom, že oglobila s skupno 179 milijoni evrov zaradi »zlorabnih praks«, a je špansko sodišče izrek kazni začasno zadržalo do konca pravnega postopka.

Ryanair že spreminja pravila igre

Zaradi teh pritiskov pa so se nekatere stvari že začele premikati. Ryanair je pred poletno sezono napovedal, da bo velikost svoje brezplačne osebne torbe povečal za 20 odstotkov, na dimenzije 40 x 30 x 20 centimetrov. S tem se ne le prilagajajo novemu, že dogovorjenemu standardu EU (40 x 30 x 15 cm), ki ga bodo do konca poletne sezone uvedli vsi člani A4E, ampak ga celo presegajo.

Odbor za promet evropskega parlamenta je glasoval za predlog o brezplačni prtljagi. FOTO: Pierre-Philippe Marcou/AFP

To dejanje kaže, da se industrija zaveda pritiska, a hkrati vztraja pri svojem modelu. Če bo namreč potnikova torba prevelika, bo kazen pri izhodu znašala slabih 70 evrov, za preveliko doplačljivo kabinsko prtljago pa dobrih 85 evrov.