Najlepši azijski otok in nevzgojeni turisti

Balijske oblasti si prizadevajo uvesti strožje kazni za turiste, ki kršijo lokalne zakone. Komang Nova Sewi Putra, namestnik predsednika otoškega zakonodajnega sveta, je pozval kar k izgonu tujih državljanov, ki storijo kazniva dejanja, je poročal South China Morning Post. »Če bi bili v tujini in bi se zapletli v pretep, bi nas takoj deportirali. Zakaj se to ne izvaja na Baliju? Ko jih enkrat ujamete, jih deportirajte. Tako bo Bali varnejši,« je Putra povedal časopisu.

Najpogostejša kazniva dejanja, ki jih storijo turisti, so tatvine, prometni prekrški in zloraba dovoljenj za prebivanje v poslovne namene, ugotavlja balijski zakonodajni svet. Podatki kažejo, da je balijska policija od januarja do 21. julija letos zabeležila 3538 incidentov motenj javnega reda in varnosti, od tega je bilo 2.776 kazenskih zadev.

Nove predpise je 24. marca izdal guverner Balija Wayan Koster. »Ker se stvari spreminjajo, se moramo prilagoditi. To zagotavlja, da balijski turizem ostane spoštljiv, trajnosten in v skladu z našimi lokalnimi vrednotami,« je dejal Koster.

V pričakovanju šestih milijonov turistov

Prav tako zavezujejo turiste, da uporabljajo licencirane vodnike in nastanitve, upoštevajo prometne predpise in menjajo valuto na pooblaščenih prodajnih mestih. Nova pravila prepovedujejo neprimerne fotografije in plastiko za enkratno uporabo, od turistov zahtevajo, da nosijo skromna in spoštljiva oblačila ter da se spoštljivo obnašajo na verskih območjih, v restavracijah, nakupovalnih središčih ali na javnih cestah. Obiskovalcem je tudi prepovedano preklinjati, prepovedano je tudi nesramno vedenje do domačinov, uradnikov ali drugih turistov.

Kot piše portal Euronews, je Bali februarja lani uvedel enkratno vstopnino v višini 150.000 indonezijskih rupij (9 evrov) za mednarodne obiskovalce za financiranje prizadevanj za ohranjanje narave. V skladu z novimi smernicami bo »turistom, ki ne bodo plačali turistične takse, zavrnjen dostop do znamenitosti, tisti, ki bodo kršili predpise, pa se bodo soočili s pravnimi posledicami v skladu z indonezijsko zakonodajo«.

Bali je bil na letošnji podelitvi nagrad Readers' Choice Awards revije DestinAsian imenovan za najlepši azijski otok. Oktobra lani je prejel enako priznanje bralcev revije Condé Nast Traveler. Lani je na otok prispelo 6,3 milijona tujih obiskovalcev, kar je preseglo raven pred pandemijo, letos pričakujejo podobno številko.