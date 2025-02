Najsodobnejša terapija TECAR na svetu v kliniki Medicofit

Od nedavnega se lahko kot edini v Sloveniji pohvalijo z novo pridobitvijo, ki bo še dodatno izboljšala učinke fizioterapevtskega zdravljenja – TECAR Wintecare T-Advanced.

Celostno zdravljenje poškodb, ki temelji na najvišjih strokovnih smernicah obravnave, je osrednja vizija strokovnjakov klinike Medicofit. Specialiste fizioterapije odlikuje izredno visoka uspešnost rehabilitacije vseh vrst poškodb gibalnega sistema.

Moderen in inovativen pristop zdravljenja je mogoč zaradi nenehnega strokovnega izobraževanja in tudi vlaganja v najsodobnejšo in najboljšo opremo. Ena izmed najnovejših pridobitev klinike Medicofit je TECAR Wintecare T-Advanced – celostna rešitev za popolno obravnavo najrazličnejših vrst poškodb.

Kaj je pravzaprav terapija TECAR

Terapija TECAR je inovativna oblika neinvazivnega fizioterapevtskega zdravljenja, ki uporablja radiofrekvenčno energijo za stimulacijo obnove tkiva in zmanjšanja bolečine. Temelji na elektromagnetnem valovanju, ki povzroči dvosmerni tok elektrolitov, kar posledično generira toploto znotraj poškodovanih tkiv, s čimer se spodbudijo naravni procesi zdravljenja.

Terapija TECAR je inovativna oblika neinvazivnega fizioterapevtskega zdravljenja. FOTO: Medicofit

Pozitivni učinki terapije TECAR so podprti s številnimi znanstvenimi študijami in pozitivnimi rezultati iz klinične prakse. Ključne prednosti terapije TECAR so:

odprava bolečine: s povečanjem krvnega in limfnega pretoka, zmanjšanjem vnetja in izločanjem endorfinov omogoča hitro odpravo bolečin;

s povečanjem krvnega in limfnega pretoka, zmanjšanjem vnetja in izločanjem endorfinov omogoča hitro odpravo bolečin; hitrejše celjenje: učinek endogene termoterapije pospeši regeneracijo poškodovanih tkiv in spodbudi naravne procese zdravljenja pri akutnih in kroničnih poškodbah;

učinek endogene termoterapije pospeši regeneracijo poškodovanih tkiv in spodbudi naravne procese zdravljenja pri akutnih in kroničnih poškodbah; izboljšana elastičnost tkiv: toplota, ki se ustvarja na območju poškodbe biološkega tkiva, pospeši metabolične procese celic, s čimer neposredno prispeva k izboljšani gibljivosti;

toplota, ki se ustvarja na območju poškodbe biološkega tkiva, pospeši metabolične procese celic, s čimer neposredno prispeva k izboljšani gibljivosti; izredna učinkovitost: terapija je zelo učinkovita, saj se stanje izboljša že ob prvi ali drugi terapiji.

Zaradi izjemne aplikativne vrednosti je terapija TECAR primerna za uporabo pri širokem spektru patologij in poškodb, kot so degenerativna stanja, preobremenitveni sindromi, akutne poškodbe mehkih tkiv, kronična bolečinska stanja in v sklopu pooperativne obravnave. Za terapijo je značilna izrazita prilagodljivost, ki omogoča popolno individualizacijo obravnave. Fizioterapevti klinike Medicofit nenehno razvijajo nove in hkrati izboljšujejo obstoječe protokole obravnave s terapijo TECAR, kar pacientom omogoča najboljše možnosti za uspešno zdravljenje.

Najsodobnejša terapija TECAR v kliniki Medicofit

Strokovno znanje specialistov fizioterapevtov klinike Medicofit je podprto z najsodobnejšimi terapevtskimi napravami za zdravljenje. Tako je najnovejša pridobitev klinike postala naprava TECAR Wintecare T-Advanced, ki je revolucija na področju zdravljenja bolečin in mišično-skeletnih poškodb.

Številni ortopedi in tudi drugi specialisti priporočajo obravnavo v kliniki Medicofit. FOTO: Medicofit

TECAR Wintecare T-Advanced temelji na principu kapacitativnega in rezistivnega prenosa energije, ki je zasnovan z namenom natančne in kontrolirane stimulacije specifičnih bioloških procesov, ki izboljšajo naravne procese zdravljenja. Wintecare T-Advanced omogoča unikatne napredne možnosti zdravljenja, hkrati pa deluje zelo prijetno za pacienta.

Terapevtsko napravo odlikujejo natančnost, nadpovprečna efektivnost in vsestranskost, kar omogoča fizioterapevtom klinike Medicofit, da pacientom ponudijo zdravstveno oskrbo najvišjega standarda.

Klinika Medicofit s terapijo TECAR Wintecare T-Advanced postavlja nove mejnike fizioterapevtskega zdravljenja v Sloveniji. Najnovejša pridobitev klinike ima številne unikatne lastnosti, kot so:

maksimalna terapevtska učinkovitost z minimalnim tveganjem pregrevanja kože,

z minimalnim tveganjem pregrevanja kože, samodejna prilagoditev intenzitete terapije glede na obravnavano tkivo,

glede na obravnavano tkivo, kontinuiran prenos informacij o poteku terapije , ki vključuje količino uporabljene energije in temperaturo tkiva,

, ki vključuje količino uporabljene energije in temperaturo tkiva, raznovrsten izbor terapevtskih protokolov, ki poleg pozitivnih učinkov terapije TECAR omogočajo tudi hkratno mehansko obravnavo mehkih tkiv.

Terapija TECAR Wintecare T-Advanced je edina na svetu v svoji kategoriji, ki omogoča izvajanje terapije brez uporabe prevodne kreme, kar daje terapevtu dodatno svobodo za izvajanje manualnih tehnik, s čimer lahko še dodatno izboljša terapevtski učinek!

Klinika Medicofit – sinonim odličnosti fizioterapevtskega zdravljenja

FOTO: Medicofit

Čeprav moderne instrumentalne tehnike zdravljenja omogočajo hitro in uspešno odpravo simptomov, pa tehnološka naprednost ni edina značilnost klinike Medicofit. Nedvomno je najpomembnejši dejavnik učinkovite, napredne in celostne obravnave poškodb ekipa strokovnjakov klinike. Svojim pacientom omogočajo napredno zdravljenje, ki temelji na znanstvenih dokazih in konstantnem vpeljevanju inovacij in tudi naprednih metod neinvazivnega zdravljenja.

Neprestano izpopolnjevanje kliničnih praks in dosledno strokovno izobraževanje sledita viziji klinike Medicofit – ustvariti boljše zdravstvo prihodnosti in vsakemu pacientu ponuditi najboljše možnosti za odpravo bolečin oziroma rehabilitacijo poškodb.

Kot radi zaposleni sami poudarjajo: »V kliniki Medicofit ne obravnavamo zgolj bolečin oziroma bolezenskega stanja, ampak želimo prav vsakomur povrniti upanje, samozavest ter veselje do gibanja in izboljšati kakovost življenja.«

Unikaten pristop k celostnemu fizioterapevtskemu zdravljenju

Zaradi svojega unikatnega modela fizioterapevtske obravnave je klinika Medicofit uveljavljena kot vodilna ustanova za zdravljenje ortopedskih poškodb in obravnavo vseh vrst bolečin gibalnega sistema v Sloveniji in širši regiji.

Njihov proces obravnave temelji na celovitem in znanstveno podprtem pristopu, ki za pacienta omogoča dolgoročno izboljšanje kakovosti življenja. Sledijo svetovno uveljavljenim smernicam najboljše prakse, ki zagovarjajo aktivno rehabilitacijo. Strokovnjaki klinike Medicofit se zavedajo pomembnosti individualnih značilnosti vsakega posameznika, zato je tudi fizioterapevtsko zdravljenje izključno individualno prilagojeno.

Zdravljenje se začne z diagnostično terapijo

Izredno visoko uspešnost zdravljenja različnih vrst poškodb in bolečin v kliniki Medicofit omogoča skrbno zastavljen sistem obravnave. Gre za unikaten pristop, ki združuje strokovnost diagnostičnega pregleda z učinkovitostjo sodobnih terapevtskih postopkov. Diagnostična terapija se priporoča posameznikom z akutnimi ali kroničnimi mišično-skeletnimi težavami. Prednost takšne terapije je, da bo z vami sodeloval specialist fizioterapevt, ki natančno pozna vaše področje težav.

Proces diagnostične terapije vključuje anamnezo, klinični pregled, individualno prilagojeno terapijo, diagnostični posvet in izdelavo individualnega načrta zdravljenja poškodbe. V sklopu terapije se strokovnjaki zelo pogosto odločijo za uporabo TECAR Wintecare Advanced-T, saj prinaša odlične rezultate in omogoča hitro olajšanje bolečin.

Specialist fizioterapevt v sklopu celostne obravnave za vas pripravi načrt fizioterapevtskega zdravljenja. FOTO: Medicofit

Specialist fizioterapevt v sklopu celostne obravnave za vas pripravi načrt fizioterapevtskega zdravljenja, ki v uvodu vključuje tudi druge sodobne instrumentalne tehnike za zmanjšanje bolečin in vnetja. Ob izboljšanju simptomatike se začne aktivna faza rehabilitacije, ki sloni na najnovejših znanstvenih dognanjih in izkušnjah iz klinične prakse.

Aktivna faza rehabilitacije je osredotočena na specialno kineziološko vadbo, ki je ključen del celostnega zdravljenja, saj dokazano vpliva na boljšo uspešnost zdravljenja poškodb in bolečin. Ker zgolj zmanjšanje oziroma odprava bolečine ni ustrezen cilj rehabilitacije, vas specialisti kineziologije vodijo skozi proces progresivne gibalne terapije.

Za posameznike, ki želijo še dodatno izboljšati svoje fizično stanje, imajo v kliniki Medicofit vzpostavljen koncept postrehabilitacijske vadbe, ki temelji na naprednih vadbenih metodah in kompleksnejših vzorcih gibanja.

Uživajte v svobodi gibanja brez bolečin

Številni ortopedi in tudi drugi specialisti priporočajo obravnavo v kliniki Medicofit, saj imajo specialisti fizioterapije večletne izkušnje z zdravljenjem vseh vrst poškodb, njihovo delo pa temelji na najvišjih standardih strokovne prakse.

Če ste se poškodovali oziroma trpite za bolečinami, se obrnite na specialiste fizioterapije, ki vam bodo pomagali povrniti svobodo gibanja in izboljšati kakovost življenja!

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit