Najstarejša ptica na svetu znova izvalila jajce

Najstarejša znana divja ptica na svetu je pri svojih 74 letih znesla jajce, prvo po štirih letih. Morska ptica Wisdom ali v prevodu modrost, vrste laysanski albatros, se je vrnila v nacionalno zatočišče Midway na severozahodnem robu havajskega arhipelaga in znesla po ocenah strokovnjakov morda 60. jajce v svojem življenju.

Ti albatrosi so monogamna vrsta, partnerja ostaneta skupaj celo življenje. Wisdom in njen partner Akeakamai sta se na atol v Tihem oceanu vračala od leta 2006, vendar pa Akeakamaija niso videli že več let. Ko se je v minulih dneh Wisdom vrnila, je začela komunicirati z drugim samcem, so opazili okoljevarstveniki.

»Optimistični smo, da se bo jajce izleglo,« je v izjavi za AP povedal Jonathan Plissner, nadzorni biolog za divje živali v nacionalnem zatočišču Midway Atoll Wildlife Refuge.

Vsako leto se v zatočišče vrne na milijone morskih ptic, da bi gnezdile in vzgojile svoje mladiče. Albatrosa izmenično čuvata jajce približno dva meseca do izvalitve, Mladiči nad morje odletijo približno pet do šest mesecev po izvalitvi. Večino življenja preživijo v zraku nad oceanom ter se hranijo z lignji in ribjimi jajčeci.

Wisdom so obročkali leta 1956, ko je bila že odrasla. Po podatkih Nacionalne uprave za oceane in ozračje je življenjska doba laysanskega albatrosa običajno 68 let.