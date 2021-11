Nakit Marije Antoanete s 112 diamanti prodali za sedem milijonov evrov

Par diamantnih zapestnic Marije Antoanete (1755–1793), ki jih je zadnji francoski kraljici pred revolucijo uspelo pretihotapiti iz Francije, je pri izpostavi Christie's v Ženevi včeraj zamenjal lastnika za vsoto, ki je to dražbeno hišo nedvomno razveselila.

Po poročanju Reutersa je novi lastnik, za zdaj anonimen, zanj odštel 7,46 milijona švicarskih frankov, kar je 7,06 milijona evrov. Znesek je za večkrat presegel estimacijo pred dražbo, ki je bila med 1,7 milijona in 3,5 milijona evrov.

FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Zapestnici, v kateri je vgrajenih 112 diamantov, je mogoče povezati v ogrlico, ta pa je bila namenjena okrasu vratu, ki je, kot je znano, v letih po francoski revoluciji tragično končal na giljotini. Še pred tem je Mariji Antoaneti ob spodletelem poskusu pobega uspelo nakit poslati iz države, pristal je pri njeni hčerki Mariji Tereziji oziroma Marie-Thérèse Charlotte, ki je imela tudi vzdevek Madame royale.

Hčerka, ki je bila najstarejši otrok Marije Antoanete in Ludvika XVI. ter hkrati edina, ki je dočakala polnoletnost, je prebegnila v deželo svoje babice z istim imenom, Avstrijo.

FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Pismo glede tega nakita je Mariji Antoaneti uspelo poslati iz zapora v pariških Tuilerijah, zatem pa je bil v zasebni lasti njenih potomcev oziroma družine kar dve stoletji. Tako sta se včeraj zapestnici, dolgi 18,7 centimetra, prvič znašli na dražbi, kar v svetu dražb običajno zagotavlja uspeh.

Prodaja nakita zadnje in med Francozi osovražene kraljice ancien régima je sicer ustvarjala novice predvsem leta 2018. Tedaj so pri konkurenčni dražbeni hiši Sotheby's, prav tako v Ženevi, deset primerkov njenega nakita prodali za kar 43,1 milijona frankov. Dotlej so bili v lasti plemiške družine Bourbon Parma.

Pri Sotheby's so leta 2018 deset primerkov nakita Marije Antoanete prodali za kar 43,1 milijona frankov. FOTO: Daniel Leal-Olivas/AFP

Zvezda večera je bil obesek z diamanti in ogromnim biserom, ki so ga prodali za kar 36,4 milijona frankov oziroma 34,4 milijona evrov. To je pomenilo nov dražbeni rekord nakita z biserom.