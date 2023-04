Našli najzgodnejši posnetek koncerta The Beatles v Združenem kraljestvu

Na Radiu 4 BBC so razkrili najzgodnejši znani posnetek koncerta The Beatles v Združenem kraljestvu, in sicer skoraj natanko 60 let po tistem, ko je nastal in je četverica že postajala najbolj znana zasedba v državi. Enourni posnetek je nastal 4. aprila 1963, ko je skupina odigrala koncert v šolskem gledališču v Buckinghamshiru.

Koncert je posnel takrat 15-letni John Bloomfield, navdušenec nad tehnologijo, ki je želel preizkusiti nov magnetofon na kolut, pri svojih 70 letih pa je zdaj razkril obstoj kasete, poroča BBC.

Za nastop je glasbenike rezerviral njegov sošolec David Moores, ki je pisal njihovemu menedžerju Brianu Epsteinu. Ta je rezervacijo odobril za sto funtov, Moores pa je sredstva zbral s prodajo vstopnic sošolcem.

Po pisanju BBC je šlo za edinstven nastop Beatlov, ki so ga izvedli pred skoraj povsem moškim občinstvom. Ključno pa je, da kljub glasnim poslušalcem posnetka ne preglasi odziv občinstva.

Posnetek je ujel »privlačnost dosledno izpiljenih nastopov The Beatles v živo« z mešanico njihovega klubskega repertoarja priredb R&B in začetka partnerstva Lenonna in McCartneyja pri pisanju pesmi, s skladbami z njihovega prvenca Please Please Me, ki je izšel komaj dva tedna prej, 22. marca.

Koncert so začeli z uvodno skladbo albuma I Saw Her Standing There in nadaljevali s Too Much Monkey Business Chucka Berryja.

Del posnetka so v ponedeljek prvič, odkar je nastal, predvajali v oddaji Front Row na Radiu 4 BBC. Pred tem sta ga slišala le preučevalec Beatlov Mark Lewisohn in novinarka BBC Samira Ahmed.

Kot je ocenil Lewisohn, je s to kaseto Beatle mogoče slišati ravno na vrhuncu preboja v svetovno slavo, na tej točki pa so vse posnetke zaznamovali kriki občinstva.