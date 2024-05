Trump Vajenca opisal kot smeti, popolno fikcijo, ki senzacionalizira laži

Nekdanji ameriški predsednik in ponovni republikanski kandidat za Belo hišo Donald Trump s svojim vedenjem in izjavami marsikdaj ustvari vtis, da je filmski lik, tokrat pa se je res znašel na velikem platnu. Na festivalu v Cannesu so sinoči premierno predvajali film The Apprentice (Vajenec) iransko-danskega režiserja Alija Abbasija. V njem je nekdanjega ameriškega predsednika v mladih letih zaigral Sebastian Stan. Trumpu predstava ni bila všeč.

Posilstvo, erektilna disfunkcija, prevara – vse to so teme, ki se jim 43-letni režiser v filmu o nekdanjem predsedniku ZDA ni izognil. Film The Apprentice sledi izvirni zgodbi o mladem, ambicioznem nepremičninskem poslovnežu v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja v New Yorku, obsedenem z željo, da bi se pridružil mestni eliti. Sprva ga opisuje kot skoraj simpatičnega, naivnega povzpetnika, a bolj ko se res vzpenja in okuša moč ter temne plati sklepanja poslov, bolj se spreminja.

Dogodek iz leta 1989

Posebej se osredotoči na dogodek iz leta 1989, ki je bil opisan v ločitvenem postopku Donalda Trumpa in Ivane Trump, sicer pokojne od leta 2022. V njem njegova prva žena (v filmu jo igra bolgarska igralka Maria Bakalova), s katero ima tri otroke, omalovažuje njegov videz, češ da ima obraz kot pomaranča ter da postaja debel, grd in plešast. Odzove se z jezo, potisne jo ob tla in posili.

Vse to je del filmske pripovedi, navsezadnje se film začne s pripombo, da je veliko dogodkov izmišljenih, kar je, kot piše AFP, režiser s pridom izrabil. Ivana Trump je v ločitveni izjavi leta 1990 Trumpa sprva res obtožila napada, ki ga je opisala kot posilstvo, a je to pozneje preklicala. V izjavi iz leta 1993 je med drugim dejala: »Kot ženska sem se počutila prizadeto ... To sem označila za posilstvo, vendar ne želim, da se moje besede razlagajo v dobesednem ali kriminalnem smislu.«

Ivano Trump je zaigrala bolgarska igralka Maria Bakalova. FOTO: Sameer Al-Doumy/AFP

Režiser Abbasi je glavno vlogo namenil Sebastianu Stanu, ki je sicer znan iz Marvelovih filmov o superjunakih, v stranski ga spremlja Jeremy Strong, zvezda iz nadaljevanke Nasledstvo, ki prav tako govori o pohlepu po moči in neizprosnosti v svetu posla in denarja. Strong tokrat igra Roya Cohna, Trumpovega mentorja in odvetnika, ki je umrl leta 1986. Prav njegovi nauki, kot sta »ničesar ne priznaj, vse zanikaj« in »napadi, napadi, napadi«, so postali Trumpov manifest v poznejšem življenju.

Padla bo tožba

Igralca sta na ponedeljkovi premieri doživela pohvale, sam film po poročanju Guardiana menda kar osemminutni aplavz (in tudi precej zgražanja zaradi vsebine), a glavni junak iz resničnega življenja, ki mu na Manhattnu pravkar sodijo zaradi plačila za molk pornografski zvezdi Stormy Daniels, ni bil navdušen. »Vložili bomo tožbo in ukrepali proti očitno lažnim trditvam domnevnih filmskih ustvarjalcev,« je njegov tiskovni predstavnik Steven Cheung potrdil za revijo Variety.

Trump je film opisal kot smeti, popolno fikcijo, ki senzacionalizira že davno razkrite laži. Trenutek je takoj uporabil tudi za volilno kampanjo: »Podobno kot nezakoniti procesi, ki jih režira Joe Biden, je tudi to vmešavanje hollywoodskih elit v volitve, saj se zavedajo, da bo Trump ponovno zavzel Belo hišo in premagal njihovega kandidata.«

Da popolna resnica ni bila cilj filma, je sicer dejal tudi režiser Abbasi. V pogovoru za Vanity Fair je povedal, da je bil cilj »narediti punk rock različico zgodovinskega filma in se ne preveč pikolovsko ukvarjati s podrobnostmi ter s tem, kaj je prav in kaj ne«. V Iranu rojeni režiser je sicer redni gost Cannesa. Njegov film Holy Spider (Sveti pajek) je bil pred dvema letoma prikazan v tekmovalnem programu. Tudi The Apprentice, katerega scenarij je prispeval Gabriel Sherman, je eden od 22, ki se letos potegujejo za glavno nagrado festivala, zlato palmo.

Razglasitev najboljših bo v soboto, 25. maja, kmalu zatem se bo koncu začelo bližati sojenje Trumpu zaradi ponarejanja poslovnih listin v zvezi s plačilom 130.000 dolarjev omenjeni pornografski igralki za molk o spolnem odnosu pred volitvami leta 2016. Newyorški državni sodnik Juan Merchan je namreč, kot je poročala STA, oznanil, da bosta tožilstvo in obramba priložnost za sklepna nagovora poroti dobila prihodnji torek, 28. maja.