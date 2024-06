Nenavadni gostje na priljubljeni piranski plažici

Sprehajalci, gostje Hotela Piran in lokala Cafe Teater so imeli pred dnevi kaj videti, saj je na kopališče iz morja nenadoma skočila cela ribja jata in v njej kakih 200 do 300 rib. Vsaj 30 mimoidočih je poskakujoče ribe zmetalo nazaj v morje in tako večini dalo novo priložnost. Marsikoga pa še danes zanima, kaj se je sploh zgodilo.

Veliko večino rib s plaže so rešili, toda vprašanje je, za koliko časa. Foto Katja Breznikar

Verjetno ste kdaj že videli posnetek, na katerem riba ali cela jata njih iz morja nenadoma skoči v kak čolniček ali na kopno. Nekaj podobno nenavadnega se je pred dnevi zgodilo v Piranu. Na družbenem omrežju FB je v skupini Lepote Slovenije Katja Breznikar objavila videoposnetek, ki je imel do včeraj opoldne več kot 150.000 ogledov in več tisoč všečkov. Posnetek z enega od balkonov Hotela Piran prikazuje, kako na betonskem kopališču v dolžini več kot 50 metrov in na dveh pomolčkih mrgoli in poskakuje na desetine rib, več deset ljudi, večinoma turistov, pa jih meče nazaj v morje.

Katere ribe so

pristale na plaži

Številni komentatorji so se ukvarjali predvsem z vprašanjem, zakaj so nekateri ljudje ribe snemali s telefončki, namesto da bi jim pomagali. Večina pa jih je kazala precej slabo poznavanje življenja v morju. Prav nihče ni, denimo, zapisal, katera vrsta rib je bila to. Več dni smo zaman poizvedovali, spraševali številne znance in strokovnjake, ribiče in biologe, vendar nam nihče ni mogel odgovoriti na to vprašanje, z objavljenega posnetka pa je nemogoče natančno določiti vrsto. Prosili smo celo avtorico posnetka in prek družbenega omrežja vse, ali nam lahko kdo pomaga z dodatnimi podatki, vendar brez uspeha.

Iz morja so najverjetneje skakali mladi ciplji, ki jim pravimo tudi skočci.

Povprašali smo več piranskih ribičev, zaposlene v Akvariju Piran, na Morski biološki postaji in v Cafe Teatru, toda očitno nihče ni imel nazornejšega posnetka. Piranski ribič Rok Domnik je dejal, da bi to lahko bila velika jata mladih cipljev, ki jim v slovenščini pravijo tudi skočci. Zanje je značilno, da pogosto plavajo blizu obale in se v nevarnosti rešujejo s skoki iz vode, čeprav običajno ne na kopno. Po obliki bi lahko bila tudi katera večja vrsta sardele ali celo šnjuri, a zanje ni značilno, da bi plavali blizu obale.

Kdo jih je pognal na suho?

Kaj je torej tako veliko jato rib, in to na taki dolžini obale, s takšno silo pognalo iz morja, da so pristale več metrov stran na tako veliki površini betonske plaže? Nobenega dvoma ni, da so bili na delu plenilci. Najverjetneje jih je bilo več. Ker delfinov v bližini ni bilo videti, ostajajo samo tri ali štiri možnosti. Na prvem mestu so jato lahko gnale skakavke ali strelke, ki so se šele pred kakimi 20 leti množično preselile iz južnejšega morja v severni Jadran. Zelo hitre, požrešne in neusmiljene so lahko strelke, ki zrastejo tudi do enega metra v dolžino. Enako hitre in uničujoče plenilke so še lice (sorodnice gofov) in seveda tuni.

Potapljač Lean Fonda nam je povedal, da so v Piranskem zalivu zadnje dni opazili celo iglune (mečarice), ki slovijo kot hude roparice. Vse naštete vrste plenilk piranski ribiči opažajo v svojem morju in vedo, da so strah in trepet vseh manjših rib. Pri tokratnem nenavadnem ribjem obisku piranske plaže najbolj presenečata velikost jate in površina plaže, ki so jo z odrešujočim skokom zasedle. Komur je uspelo ujeti trenutek, ko je velik ribji »val« pljusknil na priljubljeno piransko plažico, si je najbrž pomel oči, da bi videl, ali sanja.

Tako so turisti na piranskem kopališču pobirali migajoče ribe. Foto Katja Breznikar

Veliko prisotnih je v petih ali nekaj več minutah ribe zmetalo v morje. S posnetka pa je videti, da tudi vrnjene ribe v morju še naprej poskakujejo iz njega. Morda so bile tako zbegane ali pa je kateri od plenilcev še zmeraj prežal v bližini. Vsekakor obstaja velika verjetnost, da je v teh nekaj dneh od dogodka kljub logičnemu ravnanju (humanemu reševanju) večina rešenih rib sklenila svojo pot pod morjem. Da so jim torej ljudje, ki so se zelo potrudili, življenje podaljšali le za krajši čas.

Dobri in hitri plavalci Ciplji, ki imajo znanstveno ime Mugilidae, so družina morskih rib. Razširjeni so v obalnih vodah zmernega in tropskega pasu, pogosto zaidejo tudi v reke. Kot navaja wikipedija, družina obsega okoli 80 vrst v 17 rodovih. Za ciplje je značilno, da imajo dve ločeni hrbtni plavuti, njihov trup je čokat, bočno rahlo stisnjen, pokrivajo pa ga velike, navadno cikloidne luske. So dobri in hitri plavalci, ponavadi se zadržujejo v jatah. Hranijo se večinoma z nitastimi algami in tudi z raznimi talnimi nevretenčarji. Drstijo se spomladi v obalnih predelih morja. Gospodarsko so izjemno pomembna družina, zanimivi so tudi za športne ribiče.

Delfini, tuni, strelke in lice so pred Piranom zaradi teh rib

Ribič Dušan Kmetec nam je povedal, da je pred nekaj dnevi njegov čoln pred Piranom obiskala jata vsaj 70 delfinov. Ribiči pa skoraj vsak dan poročajo o raztrganih mrežah, o velikih tunih, licah in drugih »konkurentih«, ki jim praznijo mreže. A ker Piran tako daleč sega v morje, podobni dogodki niti niso več poseben čudež. Ko je spomladi 2009 Piranski zaliv obiskal kit grbavec in se v njegovi bližini zadržal dva meseca, so ob celotni slovenski obali opažali na tisoče poginulih velikih sardel (Sardinella aurita), vrste, ki je značilna za Sredozemlje. Toda tistega leta je v naše morje priplavalo na tisoče teh sardel in najverjetneje so za sabo pritegnile tudi grbavca. Tako to gre v morju.