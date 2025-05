Kakšen okus ima zgodovina?

Kulinarična ponudba neke dežele ni le zbirka različnih receptov, je okno v dušo kulture.

Vabimo vas na kulinarično doživetje, ki povezuje preteklost in sedanjost. Na Ljubljanskem gradu namreč zgodovina ves čas živi – skozi razstave, uprizoritve in skrbno zasnovane dogodke, kar odseva tudi v sloganu te ljubljanske znamenitosti En grad. Mnogo doživetij.

Tokrat se bo grajsko dogajanje preselilo na »krožnik«. Ljubljanski grad pripravlja edinstveno kulinarično doživetje – Kulinarični časovni stroj, ki bo obiskovalce popeljal skozi zgodovinska obdobja in to doživetje nadgradil s šesthodnim zgodovinsko-gastronomskim sprehodom z igranimi prizori, avtentičnimi jedmi v sodobni preobleki in vinsko spremljavo. Vse skupaj tvori neponovljivo potovanje skozi grajsko kulinarično zgodovino.

Spoznajte bogate okuse in drugačne jedi, ki so nekoč krasile grajske mize

Na nepozabnem doživetju Kulinarični časovni stroj boste okusili hrano svojih prednikov. Grajski kuharski chefi so zasnovali šesthodni reprezentativni meni v sodobni preobleki. FOTO: Javni zavod Ljubljanski grad

Hrana, ki vedno pripoveduje zgodbe določenih krajev, časa in ljudi, je glavna zvezda edinstvenega kulinaričnega popotovanja od Emone prek srednjega veka do današnjih dni. Kulinarični časovni stroj ni le večerja, temveč živa zgodovinska uprizoritev z grajskimi osebnostmi, pristnimi okusi preteklosti in sodobno kuharsko umetnostjo. Navdušujoč svet preteklih kuharskih dosežkov razkriva, kako so naši predniki pripravljali svoje obroke.

FOTO: Javni zavod Ljubljanski grad

Ujemite edino letošnjo priložnost za kulinarični časovni stroj

Rezervirajte si datum, ko boste lahko spoznali šest zgodovinskih obdobij naše prestolnice skozi okuse in običaje, ki so zaznamovali določen čas: 19. junij, med 17.30 in 20. uro.

VKLJUČENO: vodeni ogled z igranimi prizori animatorjev, šesthodni kulinarični sprehod z vinsko spremljavo, grajsko vstopnico in tirno vzpenjačo

Vsi udeleženci kulinaričnega časovnega stroja ob predložitvi vstopnice prejmete 10-odstotni popust ob nakupu knjige Jedi časov – časi jedi Janeza Bogataja s kuharskimi recepti Igorja Jagodica (Restavracija Strelec), Luka Jezerška in Ane Šušteršič (Gostilna na Gradu).

Nepozabno popotovanje po slovenskih okusih se začne na grajskem griču

Namesto klasičnega vodenega ogleda boste z grajskim vodnikom in v družbi kostumiranih likov odpotovali skozi šest prelomnih obdobij, ki so zaznamovala zgodovino Ljubljanskega gradu in razvoj naše prestolnice. Zgodovino boste okušali, zato boste na vsaki časovni postaji uživali v reprezentativnih jedeh iz posameznih obdobij v sodobni preobleki grajskih chefov in v izbrani vinski spremljavi slovenskih vin iz naših vinorodnih dežel.

Na vsaki izmed kulinaričnih časovnih postaj vas bo pričakala zgodovinska osebnost, ki vam bo hrano postregla na način, kot se za določeno obdobje spodobi, hkrati pa vam bo pobližje predstavila svoj vsakdan, navade in običaje.

Kulinarični časovni stroj je umeščen v zbirko Edinstvena doživetja Slovenije in je prejemnik nagrade sejalec 2024.

Po uvodnem pozdravu rimskega vojaka in svečenice na mestu, kjer naj bi za časa rimske Emone stal opazovalni stolp, in okušanju domačih dobrot vas bo pred grajskim vhodom sprejel vitez Jurij, ki Ljubljančane rešil pred zmajem. Tudi tukaj vam bodo postregli z izborom najboljših jedi srednjeveških kraljevih pojedin.

Pred Peterokotnim stolpom se boste srečali s samim cesarjem Friderikom III. Habsburškim in z njegovo ženo Eleonoro Heleno Portugalsko, pred Gostilno na Gradu pa vas čakajo novi okusi grajskih chefov.

Iz obdobja Ilirskih provinc vas bosta pred Grajsko kapelo pozdravila Napoleonov vojak in redovnica – bolničarka, postregli pa vam bodo v Erazmovem stolpu.

Vas zanimata kulinarika in zgodovina Ljubljane? Potem stopite v veličasten grajski ambient, kjer boste od blizu doživeli ljubljansko kuhinjo skozi različna zgodovinska obdobja Ljubljanskega gradu. FOTO: Javni zavod Ljubljanski grad

Na Kulinaričnem časovnem stroju ne boste ušli niti temačnemu obdobju 19. stoletja. Pred kaznilnico vam bo kaznjenka razkrila jedilnik grajske kaznilnice, v Grajski vinoteki pa vas čaka nekaj izvrstnih specialitet. Na koncu vas bo na Grajskem dvorišču pozdravil še mož, ki je zaslužen, da je grad danes v mestni lasti – župan Ivan Hribar, sledil pa bo sladek zaključek imenitnega popotovanja.

Vsi recepti za jedi šesthodnega menija izhajajo iz kulinarične knjige Jedi časov – časi jedi, ki so jo na Ljubljanskem gradu izdali v sodelovanju s priznanim slovenskim etnologom dr. Janezom Bogatajem.

